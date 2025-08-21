Чеський президент Петр Павел: тимчасові територіальні поступки в Україні – "менше зло" заради миру

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Ексклюзив
10:22 • 2756 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
07:38 • 16706 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 27609 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 32741 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 59556 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 153739 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 68695 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 125474 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 328657 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 101109 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.9м/с
38%
745мм
Популярнi новини
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку21 серпня, 01:48 • 55477 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома21 серпня, 04:21 • 52038 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА05:21 • 34652 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список06:48 • 18921 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 10141 перегляди
Публікації
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 10521 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 72843 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 153772 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 125501 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 328719 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Андрій Єрмак
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Європа
Волинська область
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 43138 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 39388 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 39838 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 68297 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 84207 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Нафта
Пістолет
Гривня

Чеський президент Петр Павел: тимчасові територіальні поступки в Україні – "менше зло" заради миру

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент Чехії Петр Павел вважає тимчасові територіальні поступки в Україні "меншим злом" для досягнення миру. Він підкреслив, що це не легітимізує окупацію, а є визнанням реальності на полі бою.

Чеський президент Петр Павел: тимчасові територіальні поступки в Україні – "менше зло" заради миру

Президент Чеської Республіки Петр Павел в інтерв’ю ČTK заявив, що у переговорах щодо завершення війни в Україні можливі тимчасові територіальні поступки. Він підкреслив, що це не означає легітимізацію окупації та порушення міжнародного права, а відображає реальність на полі бою і прагнення уникнути багаторічного конфлікту з численними жертвами.

Про це повідомляє ČTK, пише УНН.

Деталі

Петр Павел наголосив, що будь-які територіальні поступки мають бути виключно тимчасовими.

Це не повинно де-юре підтверджувати територіальні здобутки росії та порушувати принцип територіальної цілісності, закріплений у Статуті ООН

– зазначив президент.

За його словами, визнання тимчасово окупованих територій є "визнанням реальності", адже росія вже контролює певні регіони.

Якщо їх визнають тимчасово окупованими, ми повинні називати їх саме так, а не російськими територіями

– додав Павел.

Президент також прокоментував роль Чехії у миротворчому процесі. Він підкреслив, що чеська участь у миротворчих силах в Україні можлива та логічна, оскільки країна активно підтримує Київ і бере участь у міжнародних ініціативах.

Можлива роль включатиме навчання українських військових, допомогу в розмінуванні або спостереження у демілітаризованих зонах, а рішення про конкретне розгортання повинно бути ухвалене урядом і парламентом.

Павел розкритикував поступовий підхід західних країн до підтримки України: на його думку, антиросійські санкції та військова допомога мали б бути масовими з самого початку, щоб максимально швидко і ефективно зміцнити оборону України та зменшити втрати життя.

Якби ми діяли одразу, ситуація могла б виглядати зовсім інакше

– зазначив президент.

Говорячи про переговори між Україною та росією, Павел підкреслив, що Чеська Республіка не визначає умови угоди і не радить, що залишати чи віддавати.

На даний момент ми повинні робити все, щоб переговори продовжувалися конструктивно: з готовністю йти на компроміси, але достатньо твердо, щоб агресор не був винагороджений

– наголосив він.

Водночас Павел поділяє скептичне ставлення інших європейських лідерів до швидкого завершення війни. Він зазначив, що ініціатива на полі бою зараз належить росії, і невідомо, наскільки Москва зацікавлена у швидкому мирному врегулюванні.

путін мав мир у своїх руках практично з самого початку

– нагадав чеський президент, підкреслюючи відповідальність росії за ескалацію конфлікту.

Раніше

Україна та Чехія продовжать спільні проєкти з виробництва зброї, співпраця буде нарощуватися. Чехія надасть Україні 1,8 млн боєприпасів до кінця року та бере участь в авіаційній коаліції.

Україна отримала мільйон великокаліберних боєприпасів у межах чеської ініціативи, повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц високо оцінив цю допомогу.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Петр Павел
Петр Фіала
Організація Об'єднаних Націй
Фрідріх Мерц
Чехія
Німеччина
Україна