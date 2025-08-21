Чеський президент Петр Павел: тимчасові територіальні поступки в Україні – "менше зло" заради миру
Київ • УНН
Президент Чехії Петр Павел вважає тимчасові територіальні поступки в Україні "меншим злом" для досягнення миру. Він підкреслив, що це не легітимізує окупацію, а є визнанням реальності на полі бою.
Президент Чеської Республіки Петр Павел в інтерв’ю ČTK заявив, що у переговорах щодо завершення війни в Україні можливі тимчасові територіальні поступки. Він підкреслив, що це не означає легітимізацію окупації та порушення міжнародного права, а відображає реальність на полі бою і прагнення уникнути багаторічного конфлікту з численними жертвами.
Про це повідомляє ČTK, пише УНН.
Деталі
Петр Павел наголосив, що будь-які територіальні поступки мають бути виключно тимчасовими.
Це не повинно де-юре підтверджувати територіальні здобутки росії та порушувати принцип територіальної цілісності, закріплений у Статуті ООН
За його словами, визнання тимчасово окупованих територій є "визнанням реальності", адже росія вже контролює певні регіони.
Якщо їх визнають тимчасово окупованими, ми повинні називати їх саме так, а не російськими територіями
Президент також прокоментував роль Чехії у миротворчому процесі. Він підкреслив, що чеська участь у миротворчих силах в Україні можлива та логічна, оскільки країна активно підтримує Київ і бере участь у міжнародних ініціативах.
Можлива роль включатиме навчання українських військових, допомогу в розмінуванні або спостереження у демілітаризованих зонах, а рішення про конкретне розгортання повинно бути ухвалене урядом і парламентом.
Павел розкритикував поступовий підхід західних країн до підтримки України: на його думку, антиросійські санкції та військова допомога мали б бути масовими з самого початку, щоб максимально швидко і ефективно зміцнити оборону України та зменшити втрати життя.
Якби ми діяли одразу, ситуація могла б виглядати зовсім інакше
Говорячи про переговори між Україною та росією, Павел підкреслив, що Чеська Республіка не визначає умови угоди і не радить, що залишати чи віддавати.
На даний момент ми повинні робити все, щоб переговори продовжувалися конструктивно: з готовністю йти на компроміси, але достатньо твердо, щоб агресор не був винагороджений
Водночас Павел поділяє скептичне ставлення інших європейських лідерів до швидкого завершення війни. Він зазначив, що ініціатива на полі бою зараз належить росії, і невідомо, наскільки Москва зацікавлена у швидкому мирному врегулюванні.
путін мав мир у своїх руках практично з самого початку
Україна та Чехія продовжать спільні проєкти з виробництва зброї, співпраця буде нарощуватися. Чехія надасть Україні 1,8 млн боєприпасів до кінця року та бере участь в авіаційній коаліції.
Україна отримала мільйон великокаліберних боєприпасів у межах чеської ініціативи, повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц високо оцінив цю допомогу.