Чеський президент Петр Павел: тимчасові територіальні поступки в Україні – "менше зло" заради миру

Президент Чеської Республіки Петр Павел в інтерв’ю ČTK заявив, що у переговорах щодо завершення війни в Україні можливі тимчасові територіальні поступки. Він підкреслив, що це не означає легітимізацію окупації та порушення міжнародного права, а відображає реальність на полі бою і прагнення уникнути багаторічного конфлікту з численними жертвами.

Про це повідомляє ČTK, пише УНН.

Деталі

Петр Павел наголосив, що будь-які територіальні поступки мають бути виключно тимчасовими.

Це не повинно де-юре підтверджувати територіальні здобутки росії та порушувати принцип територіальної цілісності, закріплений у Статуті ООН – зазначив президент.

За його словами, визнання тимчасово окупованих територій є "визнанням реальності", адже росія вже контролює певні регіони.

Якщо їх визнають тимчасово окупованими, ми повинні називати їх саме так, а не російськими територіями – додав Павел.

Президент також прокоментував роль Чехії у миротворчому процесі. Він підкреслив, що чеська участь у миротворчих силах в Україні можлива та логічна, оскільки країна активно підтримує Київ і бере участь у міжнародних ініціативах.

Можлива роль включатиме навчання українських військових, допомогу в розмінуванні або спостереження у демілітаризованих зонах, а рішення про конкретне розгортання повинно бути ухвалене урядом і парламентом.

Павел розкритикував поступовий підхід західних країн до підтримки України: на його думку, антиросійські санкції та військова допомога мали б бути масовими з самого початку, щоб максимально швидко і ефективно зміцнити оборону України та зменшити втрати життя.

Якби ми діяли одразу, ситуація могла б виглядати зовсім інакше – зазначив президент.

Говорячи про переговори між Україною та росією, Павел підкреслив, що Чеська Республіка не визначає умови угоди і не радить, що залишати чи віддавати.

На даний момент ми повинні робити все, щоб переговори продовжувалися конструктивно: з готовністю йти на компроміси, але достатньо твердо, щоб агресор не був винагороджений – наголосив він.

Водночас Павел поділяє скептичне ставлення інших європейських лідерів до швидкого завершення війни. Він зазначив, що ініціатива на полі бою зараз належить росії, і невідомо, наскільки Москва зацікавлена у швидкому мирному врегулюванні.

путін мав мир у своїх руках практично з самого початку – нагадав чеський президент, підкреслюючи відповідальність росії за ескалацію конфлікту.

Раніше

Україна та Чехія продовжать спільні проєкти з виробництва зброї, співпраця буде нарощуватися. Чехія надасть Україні 1,8 млн боєприпасів до кінця року та бере участь в авіаційній коаліції.

Україна отримала мільйон великокаліберних боєприпасів у межах чеської ініціативи, повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц високо оцінив цю допомогу.