росія і Китай провели спільні протиракетні навчання - Reuters

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 грудня, 20:45 • 25622 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 33331 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 43188 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 41966 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 49145 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 51492 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 37993 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 76116 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 42135 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38326 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Бєлгород частково залишився без світла через падіння російської авіабомби на підстанцію 6 грудня, 19:23
Ми повинні продовжувати тиснути на рф, щоб змусити її обрати мир - Макрон 6 грудня, 19:42
У лондонському Тауері активісти закидали їжею вітрину з королівськими коштовностями 6 грудня, 19:58
Окупанти на Донеччині влаштували каральні рейди через "незаконні підключення до води" 6 грудня, 20:16
Орбан відправляє делегацію до москви для підготовки до завершення війни в Україні 6 грудня, 21:24
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради 6 грудня, 12:23
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша 5 грудня, 17:32
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони 5 грудня, 11:30
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством? 5 грудня, 11:17
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі 5 грудня, 06:30
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Ілон Маск
Рустем Умєров
Піт Гегсет
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Німеччина
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO 5 грудня, 12:40
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому 5 грудня, 06:50
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого 4 грудня, 14:10
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році 4 грудня, 08:53
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню 3 грудня, 09:06
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Опалення
Бук (ЗРК)

росія і Китай провели спільні протиракетні навчання - Reuters

Київ • УНН

 • 92 перегляди

На початку грудня Китай і росія провели третій раунд спільних протиракетних навчань на території рф. Навчання не були спрямовані проти будь-якої третьої сторони.

росія і Китай провели спільні протиракетні навчання - Reuters

На початку грудня Китай і росія провели третій раунд спільних протиракетних навчань на території рф. Про це повідомило Міністерство оборони Китаю, передає УНН з посиланням на інформагенцію Reuters.  

Деталі

В оборонному відомстві КНР наголосили, що навчання не були спрямовані проти будь-якої третьої сторони і не є реакцією на жодні поточні міжнародні події.

У 2022 році росія та Китай уклали угоду про "безмежне" стратегічне партнерство, зобов’язавшись регулярно проводити військові навчання для відпрацювання координації дій своїх збройних сил.

москва й Пекін зближуються на тлі ядерної напруги: росія оголосила про "поглиблені" переговори з Китаєм – ЗМІ20.11.25, 17:16 • 4382 перегляди

Зазначається, що обидві країни також висловили занепокоєння планами президента США Дональда Трампа щодо створення протиракетного щита Золотий купол та його намірами відновити ядерні випробування після понад 30-річної перерви.

У серпні військово-морські сили росії та Китаю провели артилерійські та протичовнові навчання в Японському морі в рамках запланованих спільних маневрів.

росія та Китай проводять спільні навчання у Японському морі04.08.25, 00:20 • 4326 переглядiв

Під час навчань екіпажі відпрацьовували артилерійські стрільби, дії проти підводних човнів, протиповітряну оборону, а також спільні пошуково-рятувальні операції на морі.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що росія передає Китаю технології, бойовий досвід та військову техніку для повітряно-десантних підрозділів. Це може посилити здатність Пекіна здійснити швидкий наступ на Тайвань. 

росія і Китай уперше провели спільне підводне патрулювання в Тихому океані27.08.25, 23:57 • 3349 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Техніка
Reuters
Дональд Трамп
Тайвань
Китай
Сполучені Штати Америки