росія і Китай провели спільні протиракетні навчання - Reuters

На початку грудня Китай і росія провели третій раунд спільних протиракетних навчань на території рф. Про це повідомило Міністерство оборони Китаю, передає УНН з посиланням на інформагенцію Reuters.

Деталі

В оборонному відомстві КНР наголосили, що навчання не були спрямовані проти будь-якої третьої сторони і не є реакцією на жодні поточні міжнародні події.

У 2022 році росія та Китай уклали угоду про "безмежне" стратегічне партнерство, зобов’язавшись регулярно проводити військові навчання для відпрацювання координації дій своїх збройних сил.

москва й Пекін зближуються на тлі ядерної напруги: росія оголосила про "поглиблені" переговори з Китаєм – ЗМІ

Зазначається, що обидві країни також висловили занепокоєння планами президента США Дональда Трампа щодо створення протиракетного щита Золотий купол та його намірами відновити ядерні випробування після понад 30-річної перерви.

У серпні військово-морські сили росії та Китаю провели артилерійські та протичовнові навчання в Японському морі в рамках запланованих спільних маневрів.

росія та Китай проводять спільні навчання у Японському морі

Під час навчань екіпажі відпрацьовували артилерійські стрільби, дії проти підводних човнів, протиповітряну оборону, а також спільні пошуково-рятувальні операції на морі.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що росія передає Китаю технології, бойовий досвід та військову техніку для повітряно-десантних підрозділів. Це може посилити здатність Пекіна здійснити швидкий наступ на Тайвань.

росія і Китай уперше провели спільне підводне патрулювання в Тихому океані