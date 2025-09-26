росія ділиться військовим досвідом з Китаєм для можливого нападу на Тайвань - WP

росія погодилася передати Китаю технології, бойовий досвід та військову техніку для розвитку повітряно-десантних підрозділів, що, на думку аналітиків, може посилити здатність Пекіна здійснити швидкий наступ на Тайвань. Про це йдеться у документах, отриманих активістами та проаналізованих виданням The Washington Post спільно з британським аналітичним центром RUSI, пише УНН.

Деталі

Згідно з матеріалами The Washington Post, у жовтні 2024 року москва уклала контракт на постачання 37 бойових машин десанту БМД-4М, 11 самохідних протитанкових гармат "Спрут-СДМ1", 11 бронетранспортерів БТР-МДМ, а також парашутних систем для десантування важкої техніки. Попередня вартість угоди становила понад 580 мільйонів доларів.

Китайські експерти з дронів працювали з російським виробником зброї під санкціями - Reuters

Крім техніки, росія погодилася проводити підготовку китайських десантників, включно з навчанням бойовому застосуванню зброї та використанню систем командування й управління. Частина занять мала відбуватися на російських полігонах, а пізніше – у Китаї.

Аналітики RUSI вважають, що така співпраця дає Пекіну "розширені можливості повітряного маневрування", які можна використати "проти Тайваню, Філіппін та інших острівних держав у регіоні".

Це дуже гарний приклад того, як росіяни стали посередником для китайців. Безпекові виклики москви та Пекіна тепер майже нероздільні – наголосив Джек Вотлінг, старший науковий співробітник відділу сухопутних воєн RUSI.

У звіті RUSI також підкреслюється, що співпраця двох армій виходить далеко за межі символічних спільних навчань, формуючи системи, здатні підтримати стратегію Сі Цзіньпіна зі створення сучасних збройних сил, які могли б кинути виклик США.

Прем'єр Китаю зустрівся з главами великих корпорацій США у Нью-Йорку - Вloomberg

Офіційний Тайбей підтвердив, що відстежує передачу Китаю новітніх систем управління десантними військами.

Військова співпраця між Китаєм та росією виходить далеко за рамки того, що було публічно визнано – заявив представник тайванської розвідки, який побажав залишитися неназваним.

За оцінками експертів, москва, яка залежить від Пекіна в постачанні товарів подвійного призначення через санкції, водночас допомагає КНР підготуватися до можливої операції проти Тайваню. У майбутньому конфлікті росія може стати стратегічним тилом для Китаю, забезпечивши його енергоресурсами та технологіями.

Як повідомляє The Washington Post, попри військову перевагу Китаю, масштабне вторгнення на Тайвань залишатиметься ризикованим. Для успіху необхідно швидко перекинути сотні тисяч військових на обмежену кількість точок висадки, утримуючи при цьому США та їхніх союзників від втручання. Сі Цзіньпін, який неодноразово називав "возз’єднання з Тайванем" частиною "національного відродження", наказав армії прискорити модернізацію та готуватися до "воєн, які треба виграти"

Політика Трампа послаблює вплив США у Південно-Східній Азії, натомість Китай міцнішає - Bloomberg