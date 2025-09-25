Китайські експерти з дронів працювали з російським виробником зброї під санкціями - Reuters

Китайські експерти з безпілотників літали до росії для проведення технічної розробки військових безпілотників на державному підприємстві-виробнику зброї, що знаходиться під західними санкціями, з посиланням на двох європейських джерел безпеки та побачені документи повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"З другого кварталу минулого року китайські експерти відвідували збройовий завод "IEMZ Kupol" (ІЕМЗ "Купол") понад півдюжини разів", - пише видання. Згідно з документами та інформацією двох офіційних осіб, за цей час "Kupol" також отримував партії ударних та розвідувальних безпілотників китайського виробництва через російського посередника.

У вересні минулого року агентство Reuters повідомило, що "Kupol" розробив новий безпілотник "Garpiya-3" у Китаї за допомогою місцевих фахівців. Тепер агентство опублікувало докладну інформацію про "широку участь китайських експертів у випробуваннях та технологічних розробках військових безпілотників у росії".

Офіційні особи заявили, що співпраця свідчить про поглиблення відносин між "Kupol" та китайськими компаніями в галузі розробки безпілотників, які виявилися критично важливими для війни росії в Україні.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що йому невідомо про цю співпрацю.

"Китай завжди дотримувався об'єктивної та справедливої ​​позиції з питання української кризи (так Пекін називає війну - ред.), ніколи не постачаючи смертоносну зброю жодній із сторін конфлікту та суворо контролюючи товари подвійного призначення, включаючи експорт безпілотників", - йдеться у заяві міністерства.

Як пише видання, документи, включаючи рахунки-фактури та банківські виписки, свідчать про те, що "минулого року "Kupol" отримав понад десяток ударних безпілотників (one-way attack drone), вироблених китайським виробником безпілотників "Sichuan AEE".

"Безпілотники були поставлені російською компанією з оборонних закупівель "TSK Vektor" ("ТСК Вектор"), яка перебуває під санкціями США та ЄС", згідно з офіційними особами та документами.

Уряди США та Європи неодноразово висловлювали занепокоєння щодо китайських компаній, які постачають зброю російським виробникам, та ввели санкції проти деяких із них.

У липні агентство Reuters повідомило, що "Kupol" виробляє тисячі ударних безпілотників "Garpiya", використовуючи китайські комплектуючі, включаючи двигуни. "Garpiya" створені на зразок іранського безпілотника "Shahed", пише видання.

Два європейські чиновники заявили, що "постачання невеликої кількості китайських ударних безпілотників та присутність китайських фахівців можуть вказувати на зацікавленість "Kupol" у розширенні виробництва нових моделей безпілотників".

Reuters не змогло самостійно підтвердити причину постачання безпілотників та точний характер робіт, які проводять китайські фахівці.

Лист від "TSK Vektor" до "Kupol", з яким ознайомилося Reuters, показав, що "у другому кварталі 2024 року компанія-закупівельник виставила виробнику зброї рахунок за понад півдюжини безпілотників, виготовлених "AEE".

Корпоративний документ "AEE" з детальним описом поставок до "TSK Vektor", з яким ознайомилося Reuters, "підтверджував поставку ударних безпілотників A140 та A900". У ньому також "перелічено понад півдюжини інших безпілотників - A60, A100 та A200 - які мають бути поставлені".

Звіти Kupol, з якими ознайомилося Reuters, "описують льотні випробування безпілотників A60, A100 та A200 на військовому полігоні Чебаркуль у Челябінській області росії в останньому кварталі 2024 року".

"Група китайських експертів відвідала об'єкти "Kupol" в місті Іжевськ, щоб зібрати безпілотники та навчити персонал "Kupol" їх використовувати", ідеться в документі "Kupol". Потім "експерти відвідали Чебаркуль", додається у повідомленні. Бронювання авіаквитків, з якими ознайомилося Reuters, свідчили про те, що китайські експерти мали вилетіти з Челябінська наступного дня після випробувань.

У листі та звітах про польоти китайських експертів описували як співробітників "TSK Vektor", російської компанії з закупівель. Однак європейські чиновники заявили, що, на їхню думку, ці особи були співробітниками "AEE", пише видання.

Вони посилалися на відповідь "AEE" на відгуки про випробувальні польоти безпілотників A200, переглянуті Reuters, які заявляли, що спиралися на інформацію від техніків "AEE".

Згодом ""AEE" виставила "TSK Vektor" рахунок на понад 5 мільйонів юанів (700 000 доларів США) за кілька A200, оснащених обладнанням для боротьби з перешкодами, а також інші товари у другому кварталі 2025 року", згідно з рахунком-фактурою та випискою з рахунку, переглянутими Reuters.

"Ще один приклад зв'язку між компанією "Kupol" та китайським виробником безпілотників: звіт про льотні випробування, затверджений російським виробником зброї та компанією "TSK Vektor", оцінював характеристики безпілотника HW52V, виготовленого китайською компанією "Hunan Haotianyi", у третьому кварталі минулого року", - ідеться у публікації.

За словами представників європейських служб безпеки, HW52V - це безпілотник вертикального зльоту та посадки (VTOL), який може використовуватися у військових цілях для розвідки, спостереження та рекогностування, а також як ударний безпілотник.

Авіаквитки, з якими ознайомилося Reuters, показали, що "Лю Мінсін, генеральний директор "Hunan Haotianyi", та Артем Висоцький, керівник відділу безпілотників "TSK Vektor", вилетіли з аеропорту Іркутська в Сибіру на сусідніх місцях у червні після останнього дня заходу, на якому були представлені безпілотники компанії".

В окремому документі компанії "Kupol" за третій квартал минулого року "описано відвідування її об'єктів громадянами Китаю, включаючи інженерів та технічний персонал, яких описували як співробітників "TSK Vektor"".

Європейські представники служби безпеки заявили, що, на їхню думку, "громадяни Китаю були співробітниками компанії "Hunan Haotianyi", оскільки кілька експертів, які відвідали "Kupol" тоді – та під час інших поїздок у 2024 та 2025 роках – супроводжували генерального директора компанії "Hunan Haotianyi" під час його візиту до росії".

У документі йдеться, що метою візиту експертів у третьому кварталі була адаптація нового китайського комп'ютера керування польотом та нового двигуна для "Garpiya".

"У кількох інших листах між "Vektor" та "Kupol" описано понад півдюжини тижневих візитів китайських та російських експертів у 2024 та 2025 роках. У листах йдеться, що ці групи будуть проводити роботу над комп'ютером керування польотом", - сказано у публікації.

В останньому листі, у якому описувався візит китайських експертів з тієї ж групи у третьому кварталі 2025 року, зазначалося, що "вони також проведуть роботу над новим безпілотником під назвою GA-21". Європейські чиновники оцінюють GA-21 як версію іранського Shahed-107, який можна використовувати для спостереження або як ударний безпілотник.

