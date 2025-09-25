Китайские эксперты по дронам работали с российским производителем оружия под санкциями - Reuters

Китайские эксперты по беспилотникам летали в Россию для проведения технической разработки военных беспилотников на государственном предприятии-производителе оружия, находящемся под западными санкциями, со ссылкой на два европейских источника безопасности и увиденные документы сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Со второго квартала прошлого года китайские эксперты посещали оружейный завод "ИЭМЗ Купол" более полудюжины раз", - пишет издание. Согласно документам и информации двух официальных лиц, за это время "Купол" также получал партии ударных и разведывательных беспилотников китайского производства через российского посредника.

В сентябре прошлого года агентство Reuters сообщило, что "Купол" разработал новый беспилотник "Гарпия-3" в Китае с помощью местных специалистов. Теперь агентство опубликовало подробную информацию о "широком участии китайских экспертов в испытаниях и технологических разработках военных беспилотников в России".

Официальные лица заявили, что сотрудничество свидетельствует об углублении отношений между "Куполом" и китайскими компаниями в области разработки беспилотников, которые оказались критически важными для войны России в Украине.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что ему неизвестно об этом сотрудничестве.

"Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по вопросу украинского кризиса (так Пекин называет войну - ред.), никогда не поставляя смертоносное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролируя товары двойного назначения, включая экспорт беспилотников", - говорится в заявлении министерства.

Как пишет издание, документы, включая счета-фактуры и банковские выписки, свидетельствуют о том, что "в прошлом году "Купол" получил более десятка ударных беспилотников (one-way attack drone), произведенных китайским производителем беспилотников Sichuan AEE".

"Беспилотники были поставлены российской компанией по оборонным закупкам TSK Vektor ("ТСК Вектор"), которая находится под санкциями США и ЕС", согласно официальным лицам и документам.

Правительства США и Европы неоднократно выражали обеспокоенность по поводу китайских компаний, поставляющих оружие российским производителям, и ввели санкции против некоторых из них.

В июле агентство Reuters сообщило, что Kupol производит тысячи ударных беспилотников Garpiya, используя китайские комплектующие, включая двигатели. Garpiya созданы по образцу иранского беспилотника Shahed, пишет издание.

Два европейских чиновника заявили, что "поставки небольшого количества китайских ударных беспилотников и присутствие китайских специалистов могут указывать на заинтересованность Kupol в расширении производства новых моделей беспилотников".

Reuters не смогло самостоятельно подтвердить причину поставок беспилотников и точный характер работ, которые проводят китайские специалисты.