росія має секретний проект ударних дронів у Китаї - Reuters

росія запустила в Китаї програму озброєнь для розробки та виробництва далекобійних ударних безпілотників для використання у війні проти України, з посиланням на два джерела з європейської розвідувальної агенції та документи повідомляє Reuters, пише УНН.

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"IEMZ "Kupol", дочірня компанія російської державної збройової компанії "Алмаз-Антей", розробила та провела льотні випробування нової моделі безпілотника під назвою "Garpiya-3" (G3) у Китаї за допомогою місцевих фахівців, згідно з одним із документів, звітом, який "Kupol" направив до російського міністерства оборони на початку цього року, що описує його роботу", - пише видання.

"Kupol", як повідомляється, "повідомив міністерству оборони, що він може виробляти безпілотники, включаючи G3, у великих масштабах на заводі в Китаї, щоб зброю можна було використати у "спеціальній військовій операції" в Україні, як москва називає війну".

"Kupol", "Алмаз-Антей" та російське міністерство оборони не відповіли на запити про коментарі для цієї статті. Міністерство закордонних справ Китаю повідомило Reuters, що не знає про такий проект, додавши, що в країні діють суворі заходи контролю над експортом дронів або безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Фабіан Хінц, науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень, лондонського оборонного аналітичного центру, сказав, що постачання БПЛА з Китаю до росії, якщо підтвердиться, стане значною подією.

"Якщо ви подивитеся на те, що Китай, як відомо, поставив досі, це були переважно товари подвійного призначення - це були компоненти, підкомпоненти, які можна було б використовувати в системах озброєнь, - сказав він Reuters. - Це те, про що повідомлялося наразі. Але чого ми насправді не бачили, принаймні у відкритих джерелах, так це задокументованих передач цілих систем зброї".

Тим не менш, Семюел Бендетт, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки (CNAS), аналітичного центру зі штаб-квартирою у Вашингтоні, заявив, що Пекін не поспішає наражатись на міжнародні санкції за допомогу воєнній машині москви, і що необхідно більше інформації, щоб встановити, що Китай приймає у себе виробництво російських військових безпілотників

Держдепартамент США та уряд України, як вказано, не відповіли на запити про коментарі.

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"G3 може пролетіти близько 2000 км із корисним навантаженням 50 кг, згідно зі звітами "Kupol" до міністерства. Зразки G3 та деяких інших моделей безпілотників, вироблених у Китаї, були доставлені "Kupol" до росії для подальшого тестування знову за участю китайських експертів, сказано у них", - пише видання.

У документах не вказано китайських фахівців з безпілотників, які брали участь у проекті, які описано, і, як зазначається, Reuters не зміг встановити їхні особи.

"Kupol" "отримав поставку семи військових безпілотників, виготовлених у Китаї, включаючи два G3, у свою штаб-квартиру в російському місті іжевськ", згідно з двома окремими документами, розглянутими Reuters, які є рахунками, відправленими "Kupol" влітку російською фірмою, яка, за словами двох європейських джерел в розвідки, виступає посередником з китайськими постачальниками. Як зазначається, "у рахунках-фактурах, один із яких вимагає оплати в китайських юанях, не вказані дати постачання та постачальники в Китаї".

"Два джерела в розвідці заявили, що доставка зразків безпілотників на "Kupol" була першим конкретним доказом, який їхнє агентство виявило, що цілі БПЛА, виготовлені в Китаї, були доставлені в росію з початку війни в Україні в лютому 2022 року", - вказує видання.

Як повідомляється, "джерела показали Reuters загалом п'ять документів, включаючи два звіти "Kupol" до міністерства за першу половину року та два рахунки-фактури, щоб підтвердити свої заяви про існування російського проекту у Китаї з виробництва безпілотників для використання в Україні". Раніше про програму не повідомлялося.

У звітах "Kupol" до міністерства не було вказано більш точного розташування об'єктів, пов'язаних з проектом. Reuters також не вдалося визначити, чи дало міністерство оборони компанії зелене світло на продовження серійного виробництва.

Пекін неодноразово заперечував, що Китай чи китайські компанії постачали росії зброю для використання в Україні, заявляючи, що країна залишається нейтральною. У відповідь на запитання для цієї статті міністерство закордонних справ країни, як зазначається, повідомило Reuters, що позиція Китаю контрастує з іншими країнами з "подвійними стандартами щодо продажу зброї", які, за його словами, "підлили олії у вогонь української кризи". Видання зазначає, що раніше цього місяця міністерство заявило, що не існує міжнародних обмежень на торгівлю Китаю з росією, коли воно відповіло на повідомлення Reuters про те, що "Kupol" почав виробляти у росії військовий безпілотник великої дальності "Garpiya-A1" з використанням китайських двигунів та деталей.

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"Нові документи, представлені тут, вказують на те, що державна "Kupol" пішла далі, купуючи готові безпілотники з Китаю", - вказує видання.

Девід Олбрайт, колишній інспектор ООН з озброєнь, який очолює дослідницьку групу Інституту науки та міжнародної безпеки і проводив велику роботу з китайсько-російського співробітництва у виробництві безпілотників, повідомив Reuters, що "Kupol" може обійти західні санкції проти росії, створивши виробничий об'єкт у Китаї, де міг би отримати доступ до передових чіпів та експертних знань.

Але Бендетт з CNAS сказав, що у Пекіна є підстави діяти обережно: "Офіційне існування заводу, який будує БПЛА для росіян, піддає Китай деяким з найбільш серйозних наслідків санкцій, тому незрозуміло, якою мірою Китай готовий піддавати себе".

Видання зазначає, що G3 - це вдосконалена версія безпілотника "Garpiya-A1", згідно зі звітами "Kupol", спрямованими до міністерства оборони. "Він був перероблений китайськими фахівцями, які працюють над кресленнями "Garpiya-A1", сказано у них", - пише видання.

"Kupol", як повідомляється, сказав, що "протягом восьми місяців проект у Китаї буде готовий до виробництва ударного БПЛА китайської розробки REM 1 із корисним навантаженням 400 кг". Два європейські розвідувальні джерела повідомили, що ця система буде схожа на американський безпілотник Reaper.

"Джерела повідомили, що інша російська оборонна фірма під назвою "TSK Vektor" виступила посередником між "Kupol" і китайськими постачальниками в проекті. Вони заявили, що російські фірми працювали з китайською компанією "Redlepus TSK Vector Industrial", що базується в Шеньчжені, не уточнюючи роль Redlepus", - ідеться у повідомленні.

"TSK Vektor" та "Redlepus", як вказано, не відповіли на запити про коментарі.

"Окремий документ, вивчений Reuters, розкриває плани за участю "Kupol", "TSK Vektor" та "Redlepus" щодо створення спільного російсько-китайського центру досліджень та виробництва безпілотників у особливій економічній зоні Кашгар у китайській провінції Сіньцзян", - зазначає видання.

Reuters не вдалося визначити, хто підготував документ, на якому були логотипи трьох компаній, чи визначити імовірного отримувача. "Передова база досліджень та виробництва безпілотників" площею 80 гектарів зможе виробляти 800 безпілотників на рік, ідеться у документі. Терміни її введення в експлуатацію не вказані, пише видання.

Минулого тижня російський диктатор володимир путін заявив, що його армія отримала близько 140 000 безпілотників у 2023 році і що москва планує збільшити це число вдесятеро цього року, зазначає видання.

Доповнення

Минулого тижня американські офіційні особи висловили занепокоєння тим, що, за їхніми словами, було китайською підтримкою російської воєнної машини, відмовившись надати подробиці, зазначає видання.

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