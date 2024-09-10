У Держдепі США вважають, що Китай безпосередньо допомагає військовій машині рф у війні проти України

ukenru
08:43 • 23506 перегляди

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 93993 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 142284 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 195812 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 147085 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 129849 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 125344 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 165202 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76868 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84912 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.5 м/с
87 %
749 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 80765 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 74866 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 72729 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 73084 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 68268 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 50766 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 195780 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 165189 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 198720 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 532170 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 3429 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 12628 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 21339 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 43854 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 42498 перегляди
Актуальне
У Держдепі США вважають, що Китай безпосередньо допомагає військовій машині рф у війні проти України

У Держдепі США вважають, що Китай безпосередньо допомагає військовій машині рф у війні проти України

Київ • УНН

 • 67611 перегляди

Заступник держсекретаря США заявив, що Китай надає пряму допомогу російській військовій промисловості. В обмін Росія співпрацює з Китаєм у сферах, де раніше відмовлялася взаємодіяти.

В умовах жорстких санкцій проти рф, Китай безпосередньо допомагає російській військовій машині, підтримуючи її зусилля з ведення війни проти України. Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, пише Politico, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що досі США зосереджували увагу на постачанні Пекіном так званих технологій подвійного призначення – які можуть застосовуватися як у військових, так і в цивільних цілях.

Проте Кемпбелл підкреслив, що Китай допомагає безпосередньо російській військовій промисловості. 

Міністр оборони Британії заявив, що у розвідки є докази китайської летальної допомоги росії22.05.24, 14:53 • 29578 переглядiв

У виданні пояснюють, що після того, як москва зіткнулася з міжнародними санкціями, вона відчайдушно потребує технологій для збільшення свого військового виробництва, щоб мати можливість продовжувати війну проти України.

Заступник держсекретаря наголосив, що остання китайська допомога "це не технології подвійного призначення", а засоби, які "по суті безпосередньо допомагають російській військовій машині".

Це складові частини дуже значних зусиль з боку Китаю, спрямованих на підтримку, розбудову і диверсифікацію різних елементів російської військової машини

- додав Кемпбелл.

За словами Кемпбелла, в обмін на китайську допомогу росія починає з ним співпрацю в тих сферах, "де раніше вони відверто не бажали безпосередньо взаємодіяти з Китаєм" – від підводних човнів та авіації до ракетного потенціалу.

Нагадаємо

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Азія має значний вплив на війну в Україні, адже саме Північна Корея та КНР підтримують москву та забезпечують її військовою допомогою.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54