У Держдепі США вважають, що Китай безпосередньо допомагає військовій машині рф у війні проти України
Київ • УНН
Заступник держсекретаря США заявив, що Китай надає пряму допомогу російській військовій промисловості. В обмін Росія співпрацює з Китаєм у сферах, де раніше відмовлялася взаємодіяти.
В умовах жорстких санкцій проти рф, Китай безпосередньо допомагає російській військовій машині, підтримуючи її зусилля з ведення війни проти України. Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, пише Politico, передає УНН.
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Зазначається, що досі США зосереджували увагу на постачанні Пекіном так званих технологій подвійного призначення – які можуть застосовуватися як у військових, так і в цивільних цілях.
Проте Кемпбелл підкреслив, що Китай допомагає безпосередньо російській військовій промисловості.
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У виданні пояснюють, що після того, як москва зіткнулася з міжнародними санкціями, вона відчайдушно потребує технологій для збільшення свого військового виробництва, щоб мати можливість продовжувати війну проти України.
Заступник держсекретаря наголосив, що остання китайська допомога "це не технології подвійного призначення", а засоби, які "по суті безпосередньо допомагають російській військовій машині".
Це складові частини дуже значних зусиль з боку Китаю, спрямованих на підтримку, розбудову і диверсифікацію різних елементів російської військової машини
За словами Кемпбелла, в обмін на китайську допомогу росія починає з ним співпрацю в тих сферах, "де раніше вони відверто не бажали безпосередньо взаємодіяти з Китаєм" – від підводних човнів та авіації до ракетного потенціалу.
Нагадаємо
Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Азія має значний вплив на війну в Україні, адже саме Північна Корея та КНР підтримують москву та забезпечують її військовою допомогою.