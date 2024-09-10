В условиях жестких санкций против рф, Китай напрямую помогает российской военной машине, поддерживая ее усилия по ведению войны против Украины. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, пишет Politico, передает УНН.

Детали

Отмечается, что до сих пор США сосредотачивали внимание на поставке Пекином так называемых технологий двойного назначения - которые могут применяться как в военных, так и в гражданских целях.

Тем не менее Кэмпбелл подчеркнул, что Китай помогает непосредственно российской военной промышленности.

Міністр оборони Британії заявив, що у розвідки є докази китайської летальної допомоги росії

В издании объясняют, что после того, как москва столкнулась с международными санкциями, она отчаянно нуждается в технологиях для увеличения своего военного производства, чтобы иметь возможность продолжать войну против Украины.

Заместитель госсекретаря подчеркнул, что последняя китайская помощь «это не технологии двойного назначения», а средства, которые «по сути непосредственно помогают российской военной машине».

Это составные части очень значительных усилий со стороны Китая, направленных на поддержку, развитие и диверсификацию различных элементов российской военной машины - добавил Кэмпбелл.

По словам Кэмпбелла, в обмен на китайскую помощь россия начинает с ним сотрудничество в тех сферах, «где раньше они откровенно не желали напрямую взаимодействовать с Китаем» - от подводных лодок и авиации до ракетного потенциала.

Напомним,

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Азия имеет значительное влияние на войну в Украине, ведь именно Северная Корея и КНР поддерживают Москву и обеспечивают ее военной помощью.