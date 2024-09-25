У россии есть секретный проект ударных дронов в Китае - Reuters

россия запустила в Китае программу вооружений для разработки и производства дальнобойных ударных беспилотников для использования в войне против Украины, со ссылкой на два источника из европейского разведывательного агентства и документы сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"IEMZ "Kupol", дочерняя компания российской государственной оружейной компании "Алмаз-Антей", разработала и провела летные испытания новой модели беспилотника под названием "Garpiya-3" (G3) в Китае с помощью местных специалистов, согласно одному из документов, отчету, который "Kupol" направил в российское министерство обороны в начале этого года, описывающему его работу", - пишет издание.

"Kupol", как сообщается, "сообщил министерству обороны, что он может производить беспилотники, включая G3, в больших масштабах на заводе в Китае, чтобы оружие можно было использовать в "специальной военной операции" в Украине, как москва называет войну".

"Kupol", "Алмаз-Антей" и российское министерство обороны не ответили на запросы о комментариях для этой статьи. Министерство иностранных дел Китая сообщило Reuters, что не знает о таком проекте, добавив, что в стране действуют строгие меры контроля над экспортом дронов или беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Фабиан Хинц, научный сотрудник Международного института стратегических исследований, лондонского оборонного аналитического центра, сказал, что поставки БПЛА из Китая в россию, если подтвердятся, станут значительным событием.

"Если вы посмотрите на то, что Китай, как известно, поставил до сих пор, это были преимущественно товары двойного назначения - это были компоненты, подкомпоненты, которые можно было бы использовать в системах вооружений, - сказал он Reuters. - Это то, о чем сообщалось до сих пор. Но чего мы на самом деле не видели, по крайней мере в открытых источниках, так это задокументированных передач целых систем оружия".

Тем не менее, Сэмюэл Бендетт, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS), аналитического центра со штаб-квартирой в Вашингтоне, заявил, что Пекин не спешит подвергаться международным санкциям за помощь военной машине москвы, и что необходимо больше информации, чтобы установить, что Китай принимает у себя производство российских военных беспилотников.

Госдепартамент США и правительство Украины, как указано, не ответили на запросы о комментариях.

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"G3 может пролететь около 2000 км с полезной нагрузкой 50 кг, согласно отчетам "Kupol" в министерство. Образцы G3 и некоторых других моделей беспилотников, произведенных в Китае, были доставлены "Kupol" в россию для дальнейшего тестирования снова с участием китайских экспертов, сказано в них", - пишет издание.

В документах не указаны китайские специалисты по беспилотникам, участвовавшие в проекте, которые описаны, и, как отмечается, Reuters не смог установить их личности.

"Kupol" "получил поставку семи военных беспилотников, изготовленных в Китае, включая два G3, в свою штаб-квартиру в российском городе ижевск", согласно двум отдельным документам, рассмотренным Reuters, которые являются счетами, отправленными "Kupol" летом российской фирмой, которая, по словам двух европейских источников в разведки, выступает посредником с китайскими поставщиками. Как отмечается, "в счетах-фактурах, один из которых требует оплаты в китайских юанях, не указаны даты поставки и поставщики в Китае".

"Два источника в разведке заявили, что доставка образцов беспилотников на "Kupol" была первым конкретным доказательством, которое их агентство обнаружило, что целые БПЛА, изготовленные в Китае, были доставлены в россию с начала войны в Украине в феврале 2022 года", - указывает издание.

Как сообщается, "источники показали Reuters всего пять документов, включая два отчета "Kupol" в министерство за первую половину года и два счета-фактуры, чтобы подтвердить свои заявления о существовании российского проекта в Китае по производству беспилотников для использования в Украине". Ранее о программе не сообщалось.

В отчетах "Kupol" в министерство не было указано более точного расположения объектов, связанных с проектом. Reuters также не удалось определить, дало ли министерство обороны компании зеленый свет на продолжение серийного производства.

Пекин неоднократно отрицал, что Китай или китайские компании поставляли россии оружие для использования в Украине, заявляя, что страна остается нейтральной. В ответ на вопрос для этой статьи министерство иностранных дел страны, как отмечается, сообщило Reuters, что позиция Китая контрастирует с другими странами с "двойными стандартами по продаже оружия", которые, по его словам, "подлили масла в огонь украинского кризиса". Издание отмечает, что ранее в этом месяце министерство заявило, что не существует международных ограничений на торговлю Китая с россией, когда оно ответило на сообщение Reuters о том, что "Kupol" начал производить в россии военный беспилотник большой дальности "Garpiya-A1" с использованием китайских двигателей и деталей.

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"Новые документы, представленные здесь, указывают на то, что государственная "Kupol" пошла дальше, покупая готовые беспилотники из Китая", - указывает издание.

Дэвид Олбрайт, бывший инспектор ООН по вооружениям, который возглавляет исследовательскую группу Института науки и международной безопасности и проводил большую работу по китайско-российскому сотрудничеству в производстве беспилотников, сообщил Reuters, что "Kupol" может обойти западные санкции против россии, создав производственный объект в Китае, где мог бы получить доступ к передовым чипам и экспертным знаниям.

Но Бендетт из CNAS сказал, что у Пекина есть основания действовать осторожно: "Официальное существование завода, который строит БПЛА для россиян, подвергает Китай некоторым из самых серьезных последствий санкций, поэтому непонятно, в какой степени Китай готов подвергать себя".

Издание отмечает, что G3 - это усовершенствованная версия беспилотника "Garpiya-A1", согласно отчетам "Kupol", направленным в министерство обороны. "Он был перепроектирован китайскими специалистами, которые работают над чертежами "Garpiya-A1", сказано в них", - пишет издание.

"Kupol", как сообщается, сказал, что "в течение восьми месяцев проект в Китае будет готов к производству ударного БПЛА китайской разработки REM 1 с полезной нагрузкой 400 кг". Два европейских разведывательных источника сообщили, что эта система будет похожа на американский беспилотник Reaper.

"Источники сообщили, что другая российская оборонная фирма под названием "TSK Vektor" выступила посредником между "Kupol" и китайскими поставщиками в проекте. Они заявили, что российские фирмы работали с китайской компанией "Redlepus TSK Vector Industrial", базирующейся в Шэньчжэне, не уточняя роль Redlepus", - говорится в сообщении.

"TSK Vektor" и "Redlepus", как указано, не ответили на запросы о комментариях.

"Отдельный документ, изученный Reuters, раскрывает планы с участием "Kupol", "TSK Vektor" и "Redlepus" по созданию совместного российско-китайского центра исследований и производства беспилотников в особой экономической зоне Кашгар в китайской провинции Синьцзян", - отмечает издание.

Reuters не удалось определить, кто подготовил документ, на котором были логотипы трех компаний, или определить вероятного получателя. "Передовая база исследований и производства беспилотников" площадью 80 гектаров сможет производить 800 беспилотников в год, говорится в документе. Сроки ее ввода в эксплуатацию не указаны, пишет издание.

На прошлой неделе российский диктатор владимир путин заявил, что его армия получила около 140 000 беспилотников в 2023 году и что москва планирует увеличить это число в десять раз в этом году, отмечает издание.

Дополнение

На прошлой неделе американские официальные лица выразили обеспокоенность тем, что, по их словам, было китайской поддержкой российской военной машины, отказавшись предоставить подробности, отмечает издание.

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