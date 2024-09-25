Блинкен в Совбезе ООН предложил два шага, которые могут положить конец "войне путина"

Совет безопасности ООН может положить конец "путинской войне" и укрепить международные правила, которые гарантируют международную безопасность, если немедленно сделает два взаимосвязанных шага - решит вопрос о поддержке россии со стороны стран-нарушителей Устава ООН и поддержит поиск мира на базе основных принципов ООН. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации в Украине, пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Детали

Во-первых, по словам Блинкена, страны-члены Совбеза должны дать ответ на растущее сотрудничество россии с Северной Кореей и Ираном.

"Поддержка со стороны Тегерана и Пхеньяна помогает путину вызывать бойню, страдания и разрушение жизни невинных украинских мужчин, женщин, детей... сносить дома, силосы для зерна и порты... уничтожать электростанции", - сказал госсекретарь США.

По данным Блинкена, Иран предоставляет кремлю вооруженные беспилотники с 2022 года, а также он построил в россии завод по производству беспилотников.

"Всего несколько недель назад Иран передал россии сотни баллистических ракет малой дальности. И Тегеран обучал российских военных в Иране, как пользоваться этим оружием", - отметил госсекретарь.

Также указано, что КНДР поставила в россию поезда с оружием и боеприпасами, в том числе баллистические ракеты и пусковые установки, а также миллионы артиллерийских снарядов.

Блинкен напомнил, что эти действия Ирана, Северной Кореи и россии нарушили многочисленные резолюции Совбеза ООН.

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В дополнение, в марте россия воспользовалась своим правом вето, чтобы прекратить работу группы экспертов ООН по КНДР, которая в течение 14 лет наблюдала за ядерными и баллистическими программами.

Также, по его информации, российские банки помогают Северной Корее избежать санкций, "освобождая больше средств для ее незаконных программ производства оружия".

"Некоторые могут спросить, как Соединенные Штаты или любая другая страна, которая помогает Украине защищаться, могут критиковать страны за предоставление военной поддержки россии. Есть глубокая разница. россия - агрессор. Украина - жертва. россия борется за завоевание. Украина борется за выживание. Если бы страны перестали поддерживать россию, вторжение путина скоро закончилось бы. Если страны перестанут поддерживать Украину, Украина может перестать существовать", - пояснил он.

Именно поэтому второй шаг, который отметил Блинкен, это - поиск мирного решения конфликтов.

"Но выполняя свои обязанности, Совет безопасности "должен действовать в соответствии с целями и принципами Организации Объединенных Наций". Другими словами, мы должны стремиться к миру, который поддерживает, а не подрывает основные принципы ООН. Вот почему все мы здесь имеем ответственность поддержать призыв Украины к справедливому и прочному миру, чтобы прекратить агрессивную войну россии", - отметил он.

По его словам, справедливый и прочный мир должен подтверждать принципы суверенитета, территориальной целостности и независимости, сохранять право Украины выбирать собственный путь, будущее и союзников, способствовать восстановлению страны.

Все другие варианты мирных планов, где не упоминается Устав ООН, отметил госсекретарь, только вознаградят агрессию путина и позволят ему отдохнуть, перевооружиться и снова вторгнуться в Украину.

"Как учит нас история, мир без принципов является прологом к новым конфликтам, страданиям и нестабильности. Итак, для всех наций, которые хотят положить конец этому конфликту - и сделать это так, чтобы выстоять - самый быстрый путь - простой. Остановить тех, кто способствует и подпитывает агрессию путина. Требовать справедливого мира, который поддерживает принципы Устава ООН", - призвал Блинкен.

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