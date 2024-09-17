США обеспокоены усилением военного сотрудничества России и КНДР - Госдеп

Вашингтон обеспокоен, тем как Россия и Северная Корея усиливают сотрудничество в военной сфере. Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает УНН.

Детали

Комментируя недавний визит секретаря Совета нацбезопасности рф Сергея Шойгу в Пхеньян, Миллер заявил, что КНДР продолжает поддерживать Россию в войне против Украины.

Мы продолжаем быть невероятно обеспокоены расширением отношений в сфере безопасности между Северной Кореей и Россией. В частности, из-за поддержки, которую Северная Корея продолжает оказывать рф, чтобы преследовать ее незаконную войну против Украины - заявил Миллер.

Представитель Госдепа также предупредил, что в перспективе сотрудничества КНДР и РФ может ухудшить ситуацию с безопасностью в Азии.

Кім Чен Ин оголосив про розширення ядерної програми КНДР

россия будет помогать Северной Корее таким образом, что в конце концов дестабилизирует ситуацию на Корейском полуострове - предполагает Мэтью Миллер.

Напомним,

Северная Корея отправила своего министра иностранных дел Чхве Сон Хи в РФ, что стало ее второй поездкой в ключевой союзник режима Ким Чен Ына менее чем за год.