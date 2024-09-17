США стурбовані посиленням військової співпраці росії та КНДР - Держдеп
Київ • УНН
Держдеп США висловив занепокоєння розширенням відносин у сфері безпеки між Північною Кореєю та росією. Вашингтон попереджає, що це може дестабілізувати ситуацію на Корейському півострові.
Вашингтон занепокоєний, тим як росія та Північна Корея посилюють співпрацю у військові сфері. Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає УНН.
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Коментуючи нещодавній візит секретаря Ради нацбезпеки рф сергія шойгу до Пхеньяну, Міллер заявив, що КНДР продовжує підтримувати росію у війні проти України.
Ми продовжуємо бути неймовірно стурбованими розширенням відносин у сфері безпеки між Північною Кореєю та росією. Зокрема, через підтримку, яку Північна Корея продовжує надавати рф, щоб переслідувати її незаконну війну проти України
Речник Держдепу також попередив, що у перспективі співпраці КНДР та рф може погіршити безпекову ситуацію в Азії.
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росія буде допомагати Північній Кореї таким чином, що зрештою дестабілізує ситуацію на Корейському півострові
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Північна Корея відправила свого міністра закордонних справ Чхве Сон Хі до рф, що стало її другою поїздкою до ключового союзника режиму Кім Чен Ина менш ніж за рік.