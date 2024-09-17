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США стурбовані посиленням військової співпраці росії та КНДР - Держдеп

США стурбовані посиленням військової співпраці росії та КНДР - Держдеп

Київ • УНН

 • 12454 перегляди

Держдеп США висловив занепокоєння розширенням відносин у сфері безпеки між Північною Кореєю та росією. Вашингтон попереджає, що це може дестабілізувати ситуацію на Корейському півострові.

Вашингтон занепокоєний, тим як росія та Північна Корея посилюють співпрацю у військові сфері. Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає УНН.

Деталі

Коментуючи нещодавній візит секретаря Ради нацбезпеки рф сергія шойгу до Пхеньяну, Міллер заявив, що КНДР продовжує підтримувати росію у війні проти України.

Ми продовжуємо бути неймовірно стурбованими розширенням відносин у сфері безпеки між Північною Кореєю та росією. Зокрема, через підтримку, яку Північна Корея продовжує надавати рф, щоб переслідувати її незаконну війну проти України

- заявив Міллер. 

Речник Держдепу також попередив, що у перспективі співпраці КНДР та рф може погіршити безпекову ситуацію в Азії.

Кім Чен Ин оголосив про розширення ядерної програми КНДР10.09.24, 01:35 • 101846 переглядiв

росія буде допомагати Північній Кореї таким чином, що зрештою дестабілізує ситуацію на Корейському півострові

- припускає Метью Міллер. 

Нагадаємо

Північна Корея відправила свого міністра закордонних справ Чхве Сон Хі до рф, що стало її другою поїздкою до ключового союзника режиму Кім Чен Ина менш ніж за рік.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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