Кім Чен Ин оголосив про розширення ядерної програми КНДР
Київ • УНН
Лідер Північної Кореї заявив про необхідність удосконалення ядерного потенціалу країни. Кім Чен Ин наголосив на важливості підготовки до ефективного використання ядерної зброї для забезпечення національної безпеки.
Кім Чен Ин оголосив про розширення ядерної програми Північної Кореї. Про це повідомляє KCNA, передає УНН.
Деталі
У своїй промові на День незалежності лідер Північної Кореї Кім Чен Ін підкреслив, що Північна Корея повинна удосконалити свій ядерний потенціал та підготуватися до його ефективного використання для забезпечення національної безпеки.
Кім Чен Ін зазначив, що потужна військова присутність є необхідною для протидії загрозам, які він вбачає з боку Сполучених Штатів та їх союзників. Він наголосив на важливості підготовки та зміцнення ядерного арсеналу країни в умовах глобальної нестабільності.
Кім Чен Ин анонсує посилення військово-морської потужності КНДР08.09.24, 02:50 • 66870 переглядiв