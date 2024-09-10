Ким Чен Ын объявил о расширении ядерной программы КНДР

Ким Чен Ын объявил о расширении ядерной программы Северной Кореи. Об этом сообщает KCNA, передает УНН.

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В своей речи на День независимости лидер Северной Кореи Ким Чен Ин подчеркнул, что Северная Корея должна усовершенствовать свой ядерный потенциал и подготовиться к его эффективному использованию для обеспечения национальной безопасности.

Ким Чен Ин отметил, что мощное военное присутствие необходимо для противодействия угрозам, которые он видит со стороны Соединенных Штатов и их союзников. Он отметил важность подготовки и укрепления ядерного арсенала страны в условиях глобальной нестабильности.

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