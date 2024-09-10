Ким Чен Ын объявил о расширении ядерной программы КНДР
Киев • УНН
Лидер Северной Кореи заявил о необходимости усовершенствования ядерного потенциала страны. Ким Чен Ын подчеркнул важность подготовки к эффективному использованию ядерного оружия для обеспечения национальной безопасности.
Ким Чен Ын объявил о расширении ядерной программы Северной Кореи. Об этом сообщает KCNA, передает УНН.
Детали
В своей речи на День независимости лидер Северной Кореи Ким Чен Ин подчеркнул, что Северная Корея должна усовершенствовать свой ядерный потенциал и подготовиться к его эффективному использованию для обеспечения национальной безопасности.
Ким Чен Ин отметил, что мощное военное присутствие необходимо для противодействия угрозам, которые он видит со стороны Соединенных Штатов и их союзников. Он отметил важность подготовки и укрепления ядерного арсенала страны в условиях глобальной нестабильности.
Кім Чен Ин анонсує посилення військово-морської потужності КНДР7 сентября 2024, 23:50 • 66292 просмотра