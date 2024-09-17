Північна Корея відправляє главу МЗС до Росії на тлі напруги з Сеулом

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Київ • УНН

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Міністр закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі відвідує Росію вдруге за рік. Візит відбувається напередодні парламентської сесії КНДР, де очікуються рішення, що загострять відносини з Південною Кореєю.

Північна Корея відправила свого міністра закордонних справ Чхве Сон Хі до Росії, що стало її другою поїздкою до ключового союзника режиму Кім Чен Ина менш ніж за рік. Цей крок відбувається в той час, коли Пхеньян готується до парламентської сесії, на якій, ймовірно, будуть ухвалені заходи, що підвищать напруженість у відносинах з Південною Кореєю. Про це пише Блумберг, передає УНН

Деталі

За даними офіційного Центрального телеграфного агентства Кореї (KCNA), Чхве Сон Хі очолила делегацію для участі в конференціях, присвячених правам жінок. Це перша закордонна поїздка міністра закордонних справ з січня, коли вона відвідала Москву та провела переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, що, за словами США та їхніх партнерів, сприяло постачанню зброї з Північної Кореї для підтримки наступу Кремля на Україну.

Візит відбувся після того, як Росія минулого тижня відправила до Пхеньяну секретаря Ради безпеки Сергія Шойгу для переговорів з Кім Чен Ином. Це була друга поїздка Шойгу до Північної Кореї за трохи більше ніж рік. Як міністр оборони Росії, Шойгу зустрівся з Кімом у липні 2023 року і ознайомився з новітньою північнокорейською зброєю, включаючи балістичні ракети, які, за словами України та інших країн, згодом потрапили на поле бою.

Кім Чен Ин оголосив про розширення ядерної програми КНДР10.09.24, 01:35 • 101846 переглядiв

Обмін високопоставленими делегаціями свідчить про поглиблення співпраці між сусідами, які стали ближчими через ізоляцію Путіна та Кіма провідними демократичними державами. США та Південна Корея звинувачують Кіма у відправленні мільйонів артилерійських снарядів і десятків балістичних ракет Путіну в обмін на допомогу для підтримки північнокорейської економіки та розвитку її озброєнь.

Начальник української військової розвідки зазначив, що постачання північнокорейських боєприпасів до Москви викликає серйозні проблеми для оборони його країни, оскільки Росія продовжує повномасштабне вторгнення третій рік поспіль.

Підтримка з боку Росії співпала з жорсткішою позицією Кіма щодо Сеула та Вашингтона. Це включає заяви про намір виключити концепцію мирного возз'єднання з конституції, ствердження прав на спірний морський кордон у Жовтому морі та заяви про право знищити свого сусіда на розділеному півострові.

Доповнення

Північнокорейський парламент, відомий як Верховне народне зібрання, збереться 7 жовтня, повідомляє KCNA. Очікується, що на засіданні буде формалізовано зміни до конституції після того, як Кім на попередній сесії у січні закликав виключити концепцію "мирного возз’єднання" з Південною Кореєю.

Кім також прагнув чітко окреслити кордони, включаючи Північну лінію обмеження (NLL), яка була встановлена ​​односторонньо силами під проводом США після Корейської війни. Води навколо цієї лінії були місцем зіткнень, включаючи інцидент 2010 року, коли Південна Корея заявила, що Північна Корея торпедувала один із її військових кораблів на південь від лінії, вбивши 46 моряків.

Район навколо островів у Жовтому морі є одним з небагатьох місць, де відбувалися збройні конфлікти між двома Кореями після закінчення війни 1950-1953 років, що викликає побоювання щодо можливого обміну вогнем, який може швидко загостритися.

Північна Корея також може розглядати можливість ядерного випробування ближче до часу президентських виборів у США, щоб підняти свій профіль, заявив високопосадовець Південної Кореї в липні, оскільки Кім розгортає нові боєголовки, здатні вражати США та їхніх союзників в Азії.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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