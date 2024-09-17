Северная Корея отправляет главу МИД в Россию на фоне напряжения с Сеулом

Северная Корея отправила своего министра иностранных дел Чхве Сон Хи в Россию, что стало ее второй поездкой к ключевому союзнику режима Ким Чен Ына менее чем за год. Этот шаг происходит в то время, когда Пхеньян готовится к парламентской сессии, на которой, вероятно, будут приняты меры, которые повысят напряженность в отношениях с Южной Кореей. Об этом пишет Блумберг, передает УНН.

Детали

По данным официального Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA), Чхве Сон Хи возглавила делегацию для участия в конференциях, посвященных правам женщин. Это первая зарубежная поездка министра иностранных дел с января, когда она посетила Москву и провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным, что, по словам США и их партнеров, способствовало поставкам оружия из Северной Кореи для поддержки наступления Кремля на Украину.

Визит состоялся после того, как Россия на прошлой неделе отправила в Пхеньян секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу для переговоров с Ким Чен Ыном. Это была вторая поездка Шойгу в Северную Корею за чуть более чем год. Как министр обороны России, Шойгу встретился с Кимом в июле 2023 года и ознакомился с новейшим северокорейским оружием, включая баллистические ракеты, которые, по словам Украины и других стран, впоследствии попали на поле боя.

Обмен высокопоставленными делегациями свидетельствует об углублении сотрудничества между соседями, которые стали ближе из-за изоляции Путина и Кима ведущими демократическими государствами. США и Южная Корея обвиняют Кима в отправке миллионов артиллерийских снарядов и десятков баллистических ракет Путину в обмен на помощь для поддержки северокорейской экономики и развития ее вооружений.

Начальник украинской военной разведки отметил, что поставки северокорейских боеприпасов в Москву вызывают серьезные проблемы для обороны его страны, поскольку Россия продолжает полномасштабное вторжение третий год подряд.

Поддержка со стороны России совпала с более жесткой позицией Кима в отношении Сеула и Вашингтона. Это включает заявления о намерении исключить концепцию мирного воссоединения из конституции, утверждение прав на спорную морскую границу в Желтом море и заявления о праве уничтожить своего соседа на разделенном полуострове.

Дополнение

Северокорейский парламент, известный как Верховное народное собрание, соберется 7 октября, сообщает KCNA. Ожидается, что на заседании будут формализованы изменения в конституцию после того, как Ким на предыдущей сессии в январе призвал исключить концепцию «мирного воссоединения» с Южной Кореей.

Ким также стремился четко очертить границы, включая Северную линию ограничения (NLL), которая была установлена односторонне силами под руководством США после Корейской войны. Воды вокруг этой линии были местом столкновений, включая инцидент 2010 года, когда Южная Корея заявила, что Северная Корея торпедировала один из ее военных кораблей к югу от линии, убив 46 моряков.

Район вокруг островов в Желтом море является одним из немногих мест, где происходили вооруженные конфликты между двумя Кореями после окончания войны 1950-1953 годов, что вызывает опасения относительно возможного обмена огнем, который может быстро обостриться.

Северная Корея также может рассматривать возможность ядерного испытания ближе ко времени президентских выборов в США, чтобы поднять свой профиль, заявил высокопоставленный чиновник Южной Кореи в июле, поскольку Ким развертывает новые боеголовки, способные поражать США и их союзников в Азии.

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