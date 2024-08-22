Враг нанес удар по Казачьей Лопани на Харьковщине ракетами производства КНДР

Вчерашний удар по селу Казачья Лопань в Харьковской области был нанесен двумя ракетами северокорейского производства. Об этом со ссылкой на военных в эфире «Суспільного» сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, пишет УНН.

По словам чиновника, интервал между ударами составлял 20 минут.

«По словам военных, было запущено две ракеты корейского производства. Зашла одна ракета, которая ударила в администрацию, что привело к обвалу. И люди были живы: с теми, которые остались под завалами, общались местные жители. Но через 20 минут рф повторно нанесла удар в то же место - обвалился лестничный марш, потолок, и, к сожалению, люди там затихли», - отметил Задоренко.

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Директор Киевского научно-исследовательского института Александр Рувин рассказал об особенностях ракет производства КНДР, которыми враг бьет по Украине.

«Экспертами Института сейчас проводится экспертиза частей и обломков ракет, которые были использованы российской федерацией против Украины с начала июля 2024 года. Часть объектов, переданных на исследование, пока идентифицированы как фрагменты баллистических ракет типа «KN-23» производства Северной Кореи. Об этом свидетельствует специфика внешней конструкции частей и обломков, нетипичное конструкторское строение и инженерия. Простыми словами, части и обломки изготовлены по специальным технологиям или проектированием, отличающиеся от всех тех, которые исследовались экспертами ранее. Речь идет о нетипичных признаках сварки металлов, маркировке и ряде других признаков», - рассказал Александр Рувин.