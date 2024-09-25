Блінкен у Радбезі ООН запропонував два кроки, які можуть покласти край "війні путіна"

Рада безпеки ООН може покласти край "путінській війні" та зміцнити міжнародні правила, які гарантують міжнародну безпеку, якщо негайно зробить два взаємопов’язаних кроки – розв'яже питання щодо підтримки росії з боку країн-порушників Статуту ООН і підтримає пошук миру на базі основних принципів ООН. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час засідання Радбезу ООН, присвяченого ситуації в Україні, пише УНН з посиланням на "Голос Америки".

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По-перше, за словами Блінкена, країни-члени Радбезу мають дати відповідь на співпрацю росії з Північною Кореєю та Іраном, яка зростає.

"Підтримка з боку Тегерана та Пхеньяна допомагає путіну спричиняти бійню, страждання та руйнування життя невинних українських чоловіків, жінок, дітей… зносити будинки, силоси для зерна та порти… знищувати електростанції", – сказав держсекретар США.

За даними Блінкена, Іран надає кремлю озброєні безпілотники з 2022 року, а також він побудував у росії завод з виробництва безпілотників.

"Лише кілька тижнів тому Іран передав росії сотні балістичних ракет малої дальності. І Тегеран навчав російських військових в Ірані, як користуватися цією зброєю", – зазначив держсекретар.

Також вказано, що КНДР поставив до росії потяги зі зброєю та боєприпасами, у тому числі балістичні ракети та пускові установки, а також мільйони артилерійських снарядів.

Блінкен нагадав, що ці дії Ірану, Північної Кореї та росії порушили численні резолюції Радбезу ООН.

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На додаток, у березні росія скористалася своїм правом вето, щоб припинити роботу групи експертів ООН щодо КНДР, яка протягом 14 років спостерігала за ядерними та балістичними програмами.

Також, за його інформацією, російські банки допомагають Північній Кореї уникнути санкцій, "звільняючи більше коштів для її незаконних програм виробництва зброї".

"Дехто може запитати, як Сполучені Штати чи будь-яка інша країна, яка допомагає Україні захищатися, можуть критикувати країни за надання військової підтримки росії. Є глибока різниця. росія – агресор. Україна – жертва. росія бореться за завоювання. Україна бореться за виживання. Якби країни перестали підтримувати росію, вторгнення путіна скоро закінчилося. Якщо країни перестануть підтримувати Україну, Україна може перестати існувати", – пояснив він.

Саме тому другий крок, про який зазначив Блінкен, це – пошук мирного вирішення конфліктів.

"Але виконуючи свої обов'язки, Рада безпеки "повинна діяти відповідно до цілей і принципів Організації Об'єднаних Націй". Іншими словами, ми повинні прагнути до миру, який підтримує, а не підриває основні принципи ООН. Ось чому всі ми тут маємо відповідальність підтримати заклик України до справедливого та тривалого миру, щоб припинити агресивну війну росії", - зазначив він.

За його словами, справедливий і міцний мир має підтверджувати принципи суверенітету, територіальної цілісності та незалежності, зберігати право України обирати власний шлях, майбутнє та союзників, сприяти відбудові та відновленню країни.

Усі інші варіанти мирних планів, де не згадується Статут ООН, зазначив держсекретар, лише винагородять агресію путіна і дозволять йому відпочити, переозброїтися та знову вдертися в Україну.

"Як вчить нас історія, мир без принципів є прологом до нових конфліктів, страждань і нестабільності. Отже, для всіх націй, які хочуть покласти край цьому конфлікту – і зробити це так, щоб вистояти – найшвидший шлях - простий. Зупинити тих, хто сприяє та підживлює агресію путіна. Вимагати справедливого миру, який підтримує принципи Статуту ООН", – закликав Блінкен.

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