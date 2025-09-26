$41.490.08
россия делится военным опытом с Китаем для возможного нападения на Тайвань - WP

Киев • УНН

 • 438 просмотра

россия передает Китаю технологии, боевой опыт и военную технику для воздушно-десантных подразделений. Это может усилить способность Пекина осуществить быстрое наступление на Тайвань, согласно документам, проанализированным The Washington Post.

россия делится военным опытом с Китаем для возможного нападения на Тайвань - WP

россия согласилась передать Китаю технологии, боевой опыт и военную технику для развития воздушно-десантных подразделений, что, по мнению аналитиков, может усилить способность Пекина осуществить быстрое наступление на Тайвань. Об этом говорится в документах, полученных активистами и проанализированных изданием The Washington Post совместно с британским аналитическим центром RUSI, пишет УНН.

Детали

Согласно материалам The Washington Post, в октябре 2024 года москва заключила контракт на поставку 37 боевых машин десанта БМД-4М, 11 самоходных противотанковых орудий "Спрут-СДМ1", 11 бронетранспортеров БТР-МДМ, а также парашютных систем для десантирования тяжелой техники. Предварительная стоимость сделки составила более 580 миллионов долларов.

Китайские эксперты по дронам работали с российским производителем оружия под санкциями - Reuters25.09.25, 10:57 • 3228 просмотров

Помимо техники, россия согласилась проводить подготовку китайских десантников, включая обучение боевому применению оружия и использованию систем командования и управления. Часть занятий должна была проходить на российских полигонах, а позже – в Китае.

Аналитики RUSI считают, что такое сотрудничество дает Пекину "расширенные возможности воздушного маневрирования", которые можно использовать "против Тайваня, Филиппин и других островных государств в регионе".

Это очень хороший пример того, как русские стали посредником для китайцев. Вызовы безопасности москвы и Пекина теперь почти неразделимы 

– подчеркнул Джек Уотлинг, старший научный сотрудник отдела сухопутных войн RUSI.

В отчете RUSI также подчеркивается, что сотрудничество двух армий выходит далеко за пределы символических совместных учений, формируя системы, способные поддержать стратегию Си Цзиньпина по созданию современных вооруженных сил, которые могли бы бросить вызов США.

Премьер Китая встретился с главами крупных корпораций США в Нью-Йорке - Bloomberg25.09.25, 17:58 • 3328 просмотров

Официальный Тайбэй подтвердил, что отслеживает передачу Китаю новейших систем управления десантными войсками.

Военное сотрудничество между Китаем и россией выходит далеко за рамки того, что было публично признано 

– заявил представитель тайваньской разведки, пожелавший остаться неназванным.

По оценкам экспертов, москва, которая зависит от Пекина в поставках товаров двойного назначения из-за санкций, в то же время помогает КНР подготовиться к возможной операции против Тайваня. В будущем конфликте Россия может стать стратегическим тылом для Китая, обеспечив его энергоресурсами и технологиями.

Как сообщает The Washington Post, несмотря на военное превосходство Китая, масштабное вторжение на Тайвань будет оставаться рискованным. Для успеха необходимо быстро перебросить сотни тысяч военных на ограниченное количество точек высадки, удерживая при этом США и их союзников от вмешательства. Си Цзиньпин, который неоднократно называл "воссоединение с Тайванем" частью "национального возрождения", приказал армии ускорить модернизацию и готовиться к "войнам, которые нужно выиграть"

Политика Трампа ослабляет влияние США в Юго-Восточной Азии, Китай же крепнет - Bloomberg24.09.25, 21:27 • 3894 просмотра

Степан Гафтко

