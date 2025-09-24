$41.380.00
14:27
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
13:04 • 17057 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 19004 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 21116 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 35194 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 18561 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 34747 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18315 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18526 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 15375 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
Политика Трампа ослабляет влияние США в Юго-Восточной Азии, Китай же крепнет - Bloomberg

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Отчет Института Лоуи показывает, что политика Трампа, включая пошлины и сокращение помощи, ослабляет влияние США в Юго-Восточной Азии. Китай становится доминирующей силой в регионе благодаря торговым и инвестиционным усилиям.

Политика Трампа ослабляет влияние США в Юго-Восточной Азии, Китай же крепнет - Bloomberg

Пошлины, сокращение помощи и визовые ограничения в рамках внешней политики президента Дональда Трампа подрывают влияние Соединенных Штатов в Юго-Восточной Азии. В то же время Китай является все более доминирующей силой в регионе, говорится в отчете Института Лоуи, базирующегося в Сиднее, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В своем «Индексе влияния Юго-Восточной Азии», опубликованном в среду, аналитический центр ставит Вашингтон после Пекина как самого влиятельного внешнего партнера региона, ссылаясь на «неравномерную» дипломатию. Китай, напротив, закрепился в регионе благодаря постоянным торговым, инвестиционным и дипломатическим усилиям.

«Китай присутствует в Юго-Восточной Азии. Соединенные Штаты, напротив, демонстрируют два разных лица в Юго-Восточной Азии», – говорится в отчете, оценивающем партнеров в сфере торговли, инвестиций и обороны.

«Глобальная политика администрации Трампа в отношении пошлин, сокращения помощи и международного образования, вероятно, только усилит разрыв между Соединенными Штатами и этими странами», – добавляется в отчете.

Китай доминирует в региональной торговле, обеспечивая 20% экспорта и 26% импорта по сравнению с 16% для США, говорится в отчете. Наибольший разрыв наблюдается в Камбодже, Лаосе и Мьянме, где влияние Китая на 60-150% больше, чем влияние Вашингтона.

Влияние США остается самым сильным у традиционных партнеров, таких как Филиппины и Сингапур, где оборонные связи являются центральными. Но по всей материковой части Юго-Восточной Азии Вашингтон все чаще рассматривается как периферийный, говорится в исследовании.

В отчете в качестве факторов, приведших к спаду, называются тарифы времен Трампа, визовые ограничения и сокращение иностранной помощи на 83%. Страны Юго-Восточной Азии сильно пострадали, когда в апреле были введены тарифы, а Лаос и Мьянма все еще сталкиваются с 40% пошлинами даже после июльских пересмотров.

Второй срок Трампа на посту ознаменовался роспуском USAID, а также массовым сокращением финансирования и увольнениями в организациях, которые десятилетиями служили источником американской мягкой силы в Азии, а именно Агентстве США по вопросам глобальных медиа, которое контролирует такие средства массовой информации, как «Голос Америки» и «Радио Свободная Азия».

В июле демократы в Сенате обвинили Трампа в «отступлении перед мировым лидерством Китая», ссылаясь на торговую войну и отход от взаимодействия через сокращение помощи и медиа. Опрос Исследовательского центра Pew показал, что одобрительные взгляды на Пекин в богатых странах достигли шестилетнего максимума в 32%, тогда как одобрение США упало до 35%, что является самым низким показателем с 2017 года.

Результаты показывают, как Китай использовал торговлю, инвестиции и дипломатию для расширения своего влияния в регионе, где когда-то доминировал Вашингтон. В то же время государства Юго-Восточной Азии диверсифицируются, чтобы избежать зависимости от одного государства и ограничить геополитические риски.

«Китай значительно опережает Соединенные Штаты. Но мы также демонстрируем важность соседских отношений между странами Юго-Восточной Азии, а это означает, что Китай не втянул регион в бесспорную сферу влияния», – сказала о результатах заместитель директора по исследованиям Lowy Сюзанна Паттон.

Дополнение

Дональд Трамп заявил, что Индия и Китай являются главными спонсорами войны России против Украины, так как закупают российскую нефть.

Павел Зинченко

Политика
