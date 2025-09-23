Китай та Індія основні спонсори війни рф проти України – Трамп

$41.380.13
Ексклюзив
13:28 • 4742 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 16901 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 14308 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 40382 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 34648 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 34377 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 48445 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 48845 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 44737 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 69864 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 16884 перегляди
Ексклюзив
12:09 • 16884 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 16311 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 31234 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 34778 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 40364 перегляди
Китай та Індія основні спонсори війни рф проти України – Трамп

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Президент Дональд Трамп заявив, що Індія та Китай є головними спонсорами війни росії проти України через закупівлю російської нафти. Він також зазначив, що країни НАТО не відмовлялися від російських енергоносіїв.

Китай та Індія основні спонсори війни рф проти України – Трамп
EVN

Індія та Китай є головними спонсорами війни росії проти України, адже закуповують російську нафту. Про це заявив Президент Дональд Трамп під час виступу на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає УНН.

Китай та Індія головні спонсори війни, купуючи російську нафту. Але навіть країни НАТО не відмовлялися від російських енергоносіїв 

- сказав Трамп.

За його словами Європа не може "вести боротьбу з рф і продовжувати закуповувати її енергоресурси – це ганебно".

Доповнення

Трамп заявив, що у разі відсутності мирної угоди з росією США готові ввести потужні мита, які можуть стримати війну в Україні, закликавши Європу приєднатися та припинити купівлю російських енергоресурсів. 

Bloomberg повідомляло, що Європейський союз розглядає можливість прискорення відмови від імпорту російського газу після заклику президента США Дональда Трампа відмовитися від російської нафти.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Bloomberg
НАТО
Дональд Трамп
Індія
Європейський Союз
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна