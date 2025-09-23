Китай та Індія основні спонсори війни рф проти України – Трамп
Київ • УНН
Президент Дональд Трамп заявив, що Індія та Китай є головними спонсорами війни росії проти України через закупівлю російської нафти. Він також зазначив, що країни НАТО не відмовлялися від російських енергоносіїв.
Індія та Китай є головними спонсорами війни росії проти України, адже закуповують російську нафту. Про це заявив Президент Дональд Трамп під час виступу на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає УНН.
Китай та Індія головні спонсори війни, купуючи російську нафту. Але навіть країни НАТО не відмовлялися від російських енергоносіїв
За його словами Європа не може "вести боротьбу з рф і продовжувати закуповувати її енергоресурси – це ганебно".
Доповнення
Трамп заявив, що у разі відсутності мирної угоди з росією США готові ввести потужні мита, які можуть стримати війну в Україні, закликавши Європу приєднатися та припинити купівлю російських енергоресурсів.
Bloomberg повідомляло, що Європейський союз розглядає можливість прискорення відмови від імпорту російського газу після заклику президента США Дональда Трампа відмовитися від російської нафти.