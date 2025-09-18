$41.190.02
ЄС прискорює відмову від російського газу після заклику Трампа - ЗМІ

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Європейський Союз розглядає прискорену відмову від імпорту російського зрідженого природного газу до кінця 2027 року. Це рішення слідує за закликом президента США Дональда Трампа до ЄС обмежити торгівлю енергоносіями з москвою.

ЄС прискорює відмову від російського газу після заклику Трампа - ЗМІ

Європейський союз розглядає можливість прискорення відмови від імпорту російського газу після заклику президента США Дональда Трампа відмовитися від російської нафти. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Європейський Союз планує вжити заходів для прискорення поступової відмови від російського зрідженого природного газу лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп закликав ЄС зробити більше для обмеження торгівлі енергоносіями з москвою 

- пише видання.

Зазначається, що Європейська комісія розглядає можливість включення до свого нового пакету санкцій положення про поступове припинення імпорту всього російського зрідженого природного газу до кінця 2027 року, що було початковим планом ЄС.

За словами джерел, багато країн ЄС не бажають запроваджувати мита проти Індії та Китаю, тому комісія зосереджується на російському газі.

Очікується, що світовий ринок газу почне переходити до профіциту у другій половині наступного року, що зменшить ризик того, що поступова відмова від російського газу може створити тиск на європейські постачання та призвести до стрибків цін. Це буде ключовим фактором для ЄС у визначенні нової дати поступової відмови 

- додає видання.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що закупівлі російської нафти країнами ЄС і НАТО мають негайно припинитися.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Bloomberg
НАТО
Дональд Трамп
Індія
Європейський Союз
Китай
Сполучені Штати Америки