ЄС прискорює відмову від російського газу після заклику Трампа - ЗМІ

Європейський союз розглядає можливість прискорення відмови від імпорту російського газу після заклику президента США Дональда Трампа відмовитися від російської нафти. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Європейський Союз планує вжити заходів для прискорення поступової відмови від російського зрідженого природного газу лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп закликав ЄС зробити більше для обмеження торгівлі енергоносіями з москвою

Зазначається, що Європейська комісія розглядає можливість включення до свого нового пакету санкцій положення про поступове припинення імпорту всього російського зрідженого природного газу до кінця 2027 року, що було початковим планом ЄС.

За словами джерел, багато країн ЄС не бажають запроваджувати мита проти Індії та Китаю, тому комісія зосереджується на російському газі.

Очікується, що світовий ринок газу почне переходити до профіциту у другій половині наступного року, що зменшить ризик того, що поступова відмова від російського газу може створити тиск на європейські постачання та призвести до стрибків цін. Це буде ключовим фактором для ЄС у визначенні нової дати поступової відмови