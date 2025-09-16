$41.230.05
Ексклюзив
14:08 • 1282 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
12:18 • 9048 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto
10:17 • 18146 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 31434 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 19207 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 31085 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 31178 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 15575 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 35748 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
16 вересня, 06:54 • 23467 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
Трамп заявив, що країни ЄС і НАТО повинні негайно припинити закупівлі російської нафти

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Дональд Трамп заявив, що країни ЄС і НАТО повинні негайно припинити закупівлі російської нафти, оскільки це "несправедливо" щодо США. Він також стверджує, що США витратили 350 мільярдів доларів на російсько-українську війну, і що він зупинив сім війн.

Трамп заявив, що країни ЄС і НАТО повинні негайно припинити закупівлі російської нафти

Президент США Дональд Трамп заявив, що закупівлі російської нафти країнами ЄС і НАТО мають негайно припинитися. Про це він сказав журналістам перед візитом до Великої Британії, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

На запитання, чи чинитиме він більше тиску на ЄС і НАТО, Трамп відповів, що "проблема" полягає в тому, що "вони купують російську нафту".

Я не хочу, щоб вони купували російську нафту, і вони повинні негайно припинити це. Це несправедливо щодо нас. Вони купують російську нафту, а ми повинні щось робити

- заявив він.

Потім Трамп почав стверджувати, що США заробляють гроші, оскільки "вони купують усе у США".

Трамп вкотре заявив, що Вашингтон нібито витратив 350 мільярдів доларів на російсько-українську війну.

На відміну від Байдена, який роздав 350 мільярдів доларів, ми насправді заробляємо гроші. Але я не хочу заробляти гроші. Знаєте, чого я хочу? Я хочу, щоб ця війна припинилася

- заявив Трамп.

Пізніше, відповідаючи на запитання українського журналіста, Трамп додав, що він "любить Україну", але визнав, що "вона має серйозні проблеми".

Цього не мало статися. Цієї війни не мало статися. Країна в дуже серйозній біді. Але я збираюся це зупинити

- сказав Трамп.

Трамп також знову заявив про нібито сім війн, які він "зупинив".

Я зупинив сім війн за останні вісім місяців. Я думав, що це буде найлегше, бо я знаю путіна, але це не так, бо між Зеленським і путіним існує величезна ненависть, але ми збираємося її зупинити

- стверджує він.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести серйозні санкції проти росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни Альянсу припинять купувати нафту в рф.

Трамп заявив, що Президенту України Володимиру Зеленському доведеться діяти і укласти угоду, щоб покласти край російському вторгненню в Україну.

Анна Мурашко

Володимир Путін
The Guardian
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Велика Британія
Джо Байден
Володимир Зеленський
Україна