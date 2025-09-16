$41.230.05
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
12:18 • 10522 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитники
10:17 • 19286 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 32792 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 19873 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 31871 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 31858 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 15677 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 36231 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетами
16 сентября, 06:54 • 23513 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
Трамп заявил, что страны ЕС и НАТО должны немедленно прекратить закупки российской нефти

Киев • УНН

 • 588 просмотра

Дональд Трамп заявил, что страны ЕС и НАТО должны немедленно прекратить закупки российской нефти, поскольку это "несправедливо" по отношению к США. Он также утверждает, что США потратили 350 миллиардов долларов на российско-украинскую войну, и что он остановил семь войн.

Трамп заявил, что страны ЕС и НАТО должны немедленно прекратить закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что закупки российской нефти странами ЕС и НАТО должны немедленно прекратиться. Об этом он сказал журналистам перед визитом в Великобританию, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

На вопрос, будет ли он оказывать больше давления на ЕС и НАТО, Трамп ответил, что "проблема" заключается в том, что "они покупают российскую нефть".

Я не хочу, чтобы они покупали российскую нефть, и они должны немедленно прекратить это. Это несправедливо по отношению к нам. Они покупают российскую нефть, а мы должны что-то делать

- заявил он.

Затем Трамп начал утверждать, что США зарабатывают деньги, поскольку "они покупают все у США".

Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон якобы потратил 350 миллиардов долларов на российско-украинскую войну.

В отличие от Байдена, который раздал 350 миллиардов долларов, мы на самом деле зарабатываем деньги. Но я не хочу зарабатывать деньги. Знаете, чего я хочу? Я хочу, чтобы эта война прекратилась

- заявил Трамп.

Позже, отвечая на вопрос украинского журналиста, Трамп добавил, что он "любит Украину", но признал, что "у нее серьезные проблемы".

Этого не должно было случиться. Этой войны не должно было случиться. Страна в очень серьезной беде. Но я собираюсь это остановить

- сказал Трамп.

Трамп также снова заявил о якобы семи войнах, которые он "остановил".

Я остановил семь войн за последние восемь месяцев. Я думал, что это будет легче всего, потому что я знаю путина, но это не так, потому что между Зеленским и путиным существует огромная ненависть, но мы собираемся ее остановить

- утверждает он.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против россии, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны Альянса прекратят покупать нефть у рф.

Трамп заявил, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется действовать и заключить соглашение, чтобы положить конец российскому вторжению в Украину.

Анна Мурашко

