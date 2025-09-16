Трамп заявил, что страны ЕС и НАТО должны немедленно прекратить закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что закупки российской нефти странами ЕС и НАТО должны немедленно прекратиться. Об этом он сказал журналистам перед визитом в Великобританию, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

На вопрос, будет ли он оказывать больше давления на ЕС и НАТО, Трамп ответил, что "проблема" заключается в том, что "они покупают российскую нефть".

Я не хочу, чтобы они покупали российскую нефть, и они должны немедленно прекратить это. Это несправедливо по отношению к нам. Они покупают российскую нефть, а мы должны что-то делать - заявил он.

Затем Трамп начал утверждать, что США зарабатывают деньги, поскольку "они покупают все у США".

Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон якобы потратил 350 миллиардов долларов на российско-украинскую войну.

В отличие от Байдена, который раздал 350 миллиардов долларов, мы на самом деле зарабатываем деньги. Но я не хочу зарабатывать деньги. Знаете, чего я хочу? Я хочу, чтобы эта война прекратилась - заявил Трамп.

Позже, отвечая на вопрос украинского журналиста, Трамп добавил, что он "любит Украину", но признал, что "у нее серьезные проблемы".

Этого не должно было случиться. Этой войны не должно было случиться. Страна в очень серьезной беде. Но я собираюсь это остановить - сказал Трамп.

Трамп также снова заявил о якобы семи войнах, которые он "остановил".

Я остановил семь войн за последние восемь месяцев. Я думал, что это будет легче всего, потому что я знаю путина, но это не так, потому что между Зеленским и путиным существует огромная ненависть, но мы собираемся ее остановить - утверждает он.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против россии, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны Альянса прекратят покупать нефть у рф.

Трамп заявил, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется действовать и заключить соглашение, чтобы положить конец российскому вторжению в Украину.