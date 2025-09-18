ЕС ускоряет отказ от российского газа после призыва Трампа - СМИ

Европейский союз рассматривает возможность ускорения отказа от импорта российского газа после призыва президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Европейский Союз планирует принять меры для ускорения постепенного отказа от российского сжиженного природного газа всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп призвал ЕС сделать больше для ограничения торговли энергоносителями с москвой - пишет издание.

Отмечается, что Европейская комиссия рассматривает возможность включения в свой новый пакет санкций положения о постепенном прекращении импорта всего российского сжиженного природного газа до конца 2027 года, что было первоначальным планом ЕС.

По словам источников, многие страны ЕС не желают вводить пошлины против Индии и Китая, поэтому комиссия сосредоточивается на российском газе.

Ожидается, что мировой рынок газа начнет переходить к профициту во второй половине следующего года, что уменьшит риск того, что постепенный отказ от российского газа может создать давление на европейские поставки и привести к скачкам цен. Это будет ключевым фактором для ЕС в определении новой даты постепенного отказа - добавляет издание.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что закупки российской нефти странами ЕС и НАТО должны немедленно прекратиться.