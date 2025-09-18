ЕС ускоряет отказ от российского газа после призыва Трампа - СМИ

$41.190.02
12:49 • 11476 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 21362 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 30678 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 20439 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 18737 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 28525 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 15622 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 47596 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 44224 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33532 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В рф заявили об атаке дронов на завод "Газпрома" в Башкортостане: возник пожарVideo18 сентября, 08:55 • 6988 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 27257 просмотра
10-летний мальчик больше года ухаживал за двумя братьями с генетическим заболеванием: прокуратура инициировала расследование в отношении соцслужб18 сентября, 09:16 • 14680 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 18982 просмотра
Коломойскому не вернут паспорт Украины: Верховный Суд поставил точку в деле15:35 • 6338 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 19109 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 27373 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 47596 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 25715 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 25214 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 25434 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 23904 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 53150 просмотра
ЕС ускоряет отказ от российского газа после призыва Трампа - СМИ

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Европейский Союз рассматривает ускоренный отказ от импорта российского сжиженного природного газа до конца 2027 года. Это решение следует за призывом президента США Дональда Трампа к ЕС ограничить торговлю энергоносителями с москвой.

ЕС ускоряет отказ от российского газа после призыва Трампа - СМИ

Европейский союз рассматривает возможность ускорения отказа от импорта российского газа после призыва президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Европейский Союз планирует принять меры для ускорения постепенного отказа от российского сжиженного природного газа всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп призвал ЕС сделать больше для ограничения торговли энергоносителями с москвой 

- пишет издание.

Отмечается, что Европейская комиссия рассматривает возможность включения в свой новый пакет санкций положения о постепенном прекращении импорта всего российского сжиженного природного газа до конца 2027 года, что было первоначальным планом ЕС.

По словам источников, многие страны ЕС не желают вводить пошлины против Индии и Китая, поэтому комиссия сосредоточивается на российском газе.

Ожидается, что мировой рынок газа начнет переходить к профициту во второй половине следующего года, что уменьшит риск того, что постепенный отказ от российского газа может создать давление на европейские поставки и привести к скачкам цен. Это будет ключевым фактором для ЕС в определении новой даты постепенного отказа 

- добавляет издание.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что закупки российской нефти странами ЕС и НАТО должны немедленно прекратиться.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Европейская комиссия
Bloomberg L.P.
НАТО
Дональд Трамп
Индия
Европейский Союз
Китай
Соединённые Штаты