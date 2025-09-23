$41.380.13
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встреч
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключению
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Китай и Индия – основные спонсоры войны рф против Украины – Трамп

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Президент Дональд Трамп заявил, что Индия и Китай являются главными спонсорами войны России против Украины из-за закупки российской нефти. Он также отметил, что страны НАТО не отказывались от российских энергоносителей.

Китай и Индия – основные спонсоры войны рф против Украины – Трамп
EVN

Индия и Китай являются главными спонсорами войны россии против Украины, так как закупают российскую нефть. Об этом заявил Президент Дональд Трамп во время выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает УНН.

Китай и Индия главные спонсоры войны, покупая российскую нефть. Но даже страны НАТО не отказывались от российских энергоносителей 

- сказал Трамп.

По его словам, Европа не может "вести борьбу с рф и продолжать закупать ее энергоресурсы – это позорно".

Дополнение

Трамп заявил, что в случае отсутствия мирного соглашения с россией США готовы ввести мощные пошлины, которые могут сдержать войну в Украине, призвав Европу присоединиться и прекратить покупку российских энергоресурсов. 

Bloomberg сообщало, что Европейский союз рассматривает возможность ускорения отказа от импорта российского газа после призыва президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти.

Анна Мурашко

