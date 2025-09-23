Китай и Индия – основные спонсоры войны рф против Украины – Трамп
Киев • УНН
Президент Дональд Трамп заявил, что Индия и Китай являются главными спонсорами войны России против Украины из-за закупки российской нефти. Он также отметил, что страны НАТО не отказывались от российских энергоносителей.
Индия и Китай являются главными спонсорами войны россии против Украины, так как закупают российскую нефть. Об этом заявил Президент Дональд Трамп во время выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает УНН.
Китай и Индия главные спонсоры войны, покупая российскую нефть. Но даже страны НАТО не отказывались от российских энергоносителей
По его словам, Европа не может "вести борьбу с рф и продолжать закупать ее энергоресурсы – это позорно".
Дополнение
Трамп заявил, что в случае отсутствия мирного соглашения с россией США готовы ввести мощные пошлины, которые могут сдержать войну в Украине, призвав Европу присоединиться и прекратить покупку российских энергоресурсов.
Bloomberg сообщало, что Европейский союз рассматривает возможность ускорения отказа от импорта российского газа после призыва президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти.