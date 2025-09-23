США готові ввести серйозні потужні мита: Трамп в ООН пригрозив жорсткими діями для тиску на рф для припинення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі відсутності мирної угоди з росією США готові ввести потужні мита, які можуть стримати війну в Україні, закликавши Європу приєднатися та припинити купівлю російських енергоресурсів. Про це він заявив на 80 сесії Генасамблеї ООН, передає кореспондент УНН.

Усі старанно працюють, щоби зупинити вбивства зокрема в Україні. Я думав, що одну з семи воєн, які я зупиню, буде саме ця війна. Я думав це буде найпростіше, оскільки в мене завжди били добрі стосунки з путіним. Але у війні ви ніколи не знаєте, що станеться. Завжди дуже багато несподіванок, сюрпризів, як гарних, так і поганих - сказав Трамп.

Він зазначив, що спочатку передбачалося, що це буде "невелика заворушка", а не реальні військові дії, втім за його словами росія прорахувалась.

Але в результаті росія зараз виглядає не дуже добре. Насправді погано. Передбачалося, що все відбудеться приблизно за тиждень, а воюють вони вже понад 3,5 років. Вбивають від 5 до 7 тисяч молодих солдатів по обидва боки щотижня - наголосив він.

Якщо росія не готова на мирну угоду, США готові ввести серйозні потужні мита, які зупинять кровопролиття. Але щоб ці тарифи були ефективними, європейські країни, всі ви, хто тут сидить мають приєднатися вжити таких самих заходів - додав Трамп.

За його словами Європа не може "вести боротьбу з рф і продовжувати закуповувати її енергоресурси – це ганебно".

