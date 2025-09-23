$41.380.13
Ексклюзив
13:28 • 3372 перегляди
11:29 • 12369 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
Ексклюзив
12:09 • 13875 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 12369 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 37363 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 33093 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 33336 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 47881 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 48485 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 44515 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 69722 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 13875 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 14163 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 28315 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 31866 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 37363 перегляди
США готові ввести серйозні потужні мита: Трамп в ООН пригрозив жорсткими діями для тиску на рф для припинення війни

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США готові ввести потужні мита проти росії, якщо не буде мирної угоди, закликаючи Європу приєднатися та припинити купівлю російських енергоресурсів. Він зазначив, що росія прорахувалася, і війна триває понад 3,5 роки, а не тиждень, як передбачалося.

США готові ввести серйозні потужні мита: Трамп в ООН пригрозив жорсткими діями для тиску на рф для припинення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі відсутності мирної угоди з росією США готові ввести потужні мита, які можуть стримати війну в Україні, закликавши Європу приєднатися та припинити купівлю російських енергоресурсів. Про це він заявив на 80 сесії Генасамблеї ООН, передає кореспондент УНН.

Усі старанно працюють, щоби зупинити вбивства зокрема в Україні. Я думав, що одну з семи воєн, які я зупиню, буде саме ця війна. Я думав це буде найпростіше, оскільки в мене завжди били добрі стосунки з путіним. Але у війні ви ніколи не знаєте, що станеться. Завжди дуже багато несподіванок, сюрпризів, як гарних, так і поганих 

- сказав Трамп.

Він зазначив, що спочатку передбачалося, що це буде "невелика заворушка", а не реальні військові дії, втім за його словами росія прорахувалась.

Але в результаті росія зараз виглядає не дуже добре. Насправді погано. Передбачалося, що все відбудеться приблизно за тиждень, а воюють вони вже понад 3,5 років. Вбивають від 5 до 7 тисяч молодих солдатів по обидва боки щотижня 

- наголосив він.

Якщо росія не готова на мирну угоду, США готові ввести серйозні потужні мита, які зупинять кровопролиття. Але щоб ці тарифи були ефективними, європейські країни, всі ви, хто тут сидить мають приєднатися вжити таких самих заходів 

- додав Трамп.

За його словами Європа не може "вести боротьбу з рф і продовжувати закуповувати її енергоресурси – це ганебно".

Трамп розкритикував ООН, яка не допомагає йому зупиняти війни23.09.25, 17:43 • 194 перегляди

Альона Уткіна

Політика
Електроенергія
Володимир Путін
Генеральна Асамблея ООН
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна