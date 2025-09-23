$41.380.13
48.730.31
ukenru
Эксклюзив
13:28 • 4032 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 15194 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 13170 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 38655 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 33740 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 33743 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 48110 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 48626 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44611 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 69784 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
12:09 • 15196 просмотра
США готовы ввести серьезные мощные пошлины: Трамп в ООН пригрозил жесткими действиями для давления на рф для прекращения войны

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Дональд Трамп заявил, что США готовы ввести мощные пошлины против россии, если не будет мирного соглашения, призывая Европу присоединиться и прекратить покупку российских энергоресурсов. Он отметил, что россия просчиталась, и война длится более 3,5 лет, а не неделю, как предполагалось.

США готовы ввести серьезные мощные пошлины: Трамп в ООН пригрозил жесткими действиями для давления на рф для прекращения войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия мирного соглашения с россией США готовы ввести мощные пошлины, которые могут сдержать войну в Украине, призвав Европу присоединиться и прекратить покупку российских энергоресурсов. Об этом он заявил на 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент УНН.

Все усердно работают, чтобы остановить убийства, в частности в Украине. Я думал, что одну из семи войн, которые я остановлю, будет именно эта война. Я думал, это будет проще всего, поскольку у меня всегда были хорошие отношения с путиным. Но в войне вы никогда не знаете, что произойдет. Всегда очень много неожиданностей, сюрпризов, как хороших, так и плохих 

- сказал Трамп.

Он отметил, что изначально предполагалось, что это будет "небольшая заварушка", а не реальные военные действия, впрочем, по его словам, россия просчиталась.

Но в итоге россия сейчас выглядит не очень хорошо. На самом деле плохо. Предполагалось, что все произойдет примерно за неделю, а воюют они уже более 3,5 лет. Убивают от 5 до 7 тысяч молодых солдат с обеих сторон каждую неделю 

- подчеркнул он.

Если россия не готова на мирное соглашение, США готовы ввести серьезные мощные пошлины, которые остановят кровопролитие. Но чтобы эти тарифы были эффективными, европейские страны, все вы, кто здесь сидит, должны присоединиться и принять такие же меры 

- добавил Трамп.

По его словам, Европа не может "вести борьбу с рф и продолжать закупать ее энергоресурсы – это позорно".

Алена Уткина

