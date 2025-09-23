США готовы ввести серьезные мощные пошлины: Трамп в ООН пригрозил жесткими действиями для давления на рф для прекращения войны
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что США готовы ввести мощные пошлины против россии, если не будет мирного соглашения, призывая Европу присоединиться и прекратить покупку российских энергоресурсов. Он отметил, что россия просчиталась, и война длится более 3,5 лет, а не неделю, как предполагалось.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия мирного соглашения с россией США готовы ввести мощные пошлины, которые могут сдержать войну в Украине, призвав Европу присоединиться и прекратить покупку российских энергоресурсов. Об этом он заявил на 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент УНН.
Все усердно работают, чтобы остановить убийства, в частности в Украине. Я думал, что одну из семи войн, которые я остановлю, будет именно эта война. Я думал, это будет проще всего, поскольку у меня всегда были хорошие отношения с путиным. Но в войне вы никогда не знаете, что произойдет. Всегда очень много неожиданностей, сюрпризов, как хороших, так и плохих
Он отметил, что изначально предполагалось, что это будет "небольшая заварушка", а не реальные военные действия, впрочем, по его словам, россия просчиталась.
Но в итоге россия сейчас выглядит не очень хорошо. На самом деле плохо. Предполагалось, что все произойдет примерно за неделю, а воюют они уже более 3,5 лет. Убивают от 5 до 7 тысяч молодых солдат с обеих сторон каждую неделю
Если россия не готова на мирное соглашение, США готовы ввести серьезные мощные пошлины, которые остановят кровопролитие. Но чтобы эти тарифы были эффективными, европейские страны, все вы, кто здесь сидит, должны присоединиться и принять такие же меры
По его словам, Европа не может "вести борьбу с рф и продолжать закупать ее энергоресурсы – это позорно".
