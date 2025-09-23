США готовы ввести серьезные мощные пошлины: Трамп в ООН пригрозил жесткими действиями для давления на рф для прекращения войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия мирного соглашения с россией США готовы ввести мощные пошлины, которые могут сдержать войну в Украине, призвав Европу присоединиться и прекратить покупку российских энергоресурсов. Об этом он заявил на 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент УНН.

Все усердно работают, чтобы остановить убийства, в частности в Украине. Я думал, что одну из семи войн, которые я остановлю, будет именно эта война. Я думал, это будет проще всего, поскольку у меня всегда были хорошие отношения с путиным. Но в войне вы никогда не знаете, что произойдет. Всегда очень много неожиданностей, сюрпризов, как хороших, так и плохих

Он отметил, что изначально предполагалось, что это будет "небольшая заварушка", а не реальные военные действия, впрочем, по его словам, россия просчиталась.

Но в итоге россия сейчас выглядит не очень хорошо. На самом деле плохо. Предполагалось, что все произойдет примерно за неделю, а воюют они уже более 3,5 лет. Убивают от 5 до 7 тысяч молодых солдат с обеих сторон каждую неделю