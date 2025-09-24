Політика Трампа послаблює вплив США у Південно-Східній Азії, натомість Китай міцнішає - Bloomberg

Мита, скорочення допомоги та візові обмеження в рамках зовнішньої політики президента Дональда Трампа підривають вплив Сполучених Штатів в Південно-Східній Азії. Натомість Китай є все більш домінуючою силою в регіоні, йдеться у звіті Інституту Лоуї, що базується в Сіднеї, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У своєму "Індексі впливу Південно-Східної Азії", опублікованому в середу, аналітичний центр ставить Вашингтон після Пекіна як найвпливовішого зовнішнього партнера регіону, посилаючись на "нерівномірну" дипломатію. Китай, навпаки, закріпився в регіоні завдяки постійним торговельним, інвестиційним та дипломатичним зусиллям.

"Китай присутній у Південно-Східній Азії. Сполучені Штати, навпаки, демонструють два різні обличчя в Південно-Східній Азії", – йдеться у звіті, оцінюючи партнерів у сфері торгівлі, інвестицій та оборони.

"Глобальна політика адміністрації Трампа щодо мит, скорочення допомоги та міжнародної освіти, ймовірно, лише посилить розрив між Сполученими Штатами та цими країнами", – додається у звіті.

Китай домінує в регіональній торгівлі, забезпечуючи 20% експорту та 26% імпорту порівняно з 16% для США, йдеться у звіті. Найбільший розрив спостерігається в Камбоджі, Лаосі та М'янмі, де вплив Китаю на 60-150% більший, ніж вплив Вашингтона.

Вплив США залишається найсильнішим у традиційних партнерах, таких як Філіппіни та Сінгапур, де оборонні зв'язки є центральними. Але по всій материковій частині Південно-Східної Азії Вашингтон все частіше розглядається як периферійний, йдеться в дослідженні.

У звіті як фактори, що призвели до спаду, називаються тарифи часів Трампа, візові обмеження та скорочення іноземної допомоги на 83%. Країни Південно-Східної Азії сильно постраждали, коли в квітні були запроваджені тарифи, а Лаос і М'янма все ще стикаються з 40% митами навіть після липневих переглядів.

Другий термін Трампа на посаді ознаменувався розпуском USAID, а також масовим скороченням фінансування та звільненнями в організаціях, які десятиліттями служили джерелом американської м'якої сили в Азії, а саме Агентстві США з питань глобальних медіа, яке контролює такі засоби масової інформації, як "Голос Америки" та "Радіо Вільна Азія".

У липні демократи в Сенаті звинуватили Трампа в "відступі перед світовим лідерства Китаю", посилаючись на торговельну війну та відхід від взаємодії через скорочення допомоги та медіа. Опитування Дослідницького центру Pew показало, що схвальні погляди на Пекін у багатих країнах досягли шестирічного максимуму в 32%, тоді як схвалення США впало до 35%, що є найнижчим показником з 2017 року.

Результати показують, як Китай використовував торгівлю, інвестиції та дипломатію для розширення свого впливу в регіоні, де колись домінував Вашингтон. Водночас держави Південно-Східної Азії диверсифікуються, щоб уникнути залежності від однієї держави та обмежити геополітичні ризики.

"Китай значно випереджає Сполучені Штати. Але ми також демонструємо важливість сусідських відносин між країнами Південно-Східної Азії, а це означає, що Китай не втягнув регіон у безспірну сферу впливу", – сказала про результати заступниця директора з досліджень Lowy Сюзанна Паттон.

Доповнення

Дональд Трамп заявив, що Індія та Китай є головними спонсорами війни росії проти України, адже закуповують російську нафту.