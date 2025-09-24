$41.380.00
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
The Guardian
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Політика Трампа послаблює вплив США у Південно-Східній Азії, натомість Китай міцнішає - Bloomberg

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Звіт Інституту Лоуї показує, що політика Трампа, включаючи мита та скорочення допомоги, послаблює вплив США в Південно-Східній Азії. Китай стає домінуючою силою в регіоні завдяки торговельним та інвестиційним зусиллям.

Політика Трампа послаблює вплив США у Південно-Східній Азії, натомість Китай міцнішає - Bloomberg

Мита, скорочення допомоги та візові обмеження в рамках зовнішньої політики президента Дональда Трампа підривають вплив Сполучених Штатів в Південно-Східній Азії. Натомість Китай є все більш домінуючою силою в регіоні, йдеться у звіті Інституту Лоуї, що базується в Сіднеї, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У своєму "Індексі впливу Південно-Східної Азії", опублікованому в середу, аналітичний центр ставить Вашингтон після Пекіна як найвпливовішого зовнішнього партнера регіону, посилаючись на "нерівномірну" дипломатію. Китай, навпаки, закріпився в регіоні завдяки постійним торговельним, інвестиційним та дипломатичним зусиллям.

"Китай присутній у Південно-Східній Азії. Сполучені Штати, навпаки, демонструють два різні обличчя в Південно-Східній Азії", – йдеться у звіті, оцінюючи партнерів у сфері торгівлі, інвестицій та оборони.

"Глобальна політика адміністрації Трампа щодо мит, скорочення допомоги та міжнародної освіти, ймовірно, лише посилить розрив між Сполученими Штатами та цими країнами", – додається у звіті.

Європа зобов'язана перекрити доходи, які підживлюють війну рф в Україні: президентка Єврокомісії зустрілась із прем'єром Китаю24.09.25, 20:10 • 1584 перегляди

Китай домінує в регіональній торгівлі, забезпечуючи 20% експорту та 26% імпорту порівняно з 16% для США, йдеться у звіті. Найбільший розрив спостерігається в Камбоджі, Лаосі та М'янмі, де вплив Китаю на 60-150% більший, ніж вплив Вашингтона.

Вплив США залишається найсильнішим у традиційних партнерах, таких як Філіппіни та Сінгапур, де оборонні зв'язки є центральними. Але по всій материковій частині Південно-Східної Азії Вашингтон все частіше розглядається як периферійний, йдеться в дослідженні.

У звіті як фактори, що призвели до спаду, називаються тарифи часів Трампа, візові обмеження та скорочення іноземної допомоги на 83%. Країни Південно-Східної Азії сильно постраждали, коли в квітні були запроваджені тарифи, а Лаос і М'янма все ще стикаються з 40% митами навіть після липневих переглядів.

США готові ввести серйозні потужні мита: Трамп в ООН пригрозив жорсткими діями для тиску на рф для припинення війни23.09.25, 17:51 • 2662 перегляди

Другий термін Трампа на посаді ознаменувався розпуском USAID, а також масовим скороченням фінансування та звільненнями в організаціях, які десятиліттями служили джерелом американської м'якої сили в Азії, а саме Агентстві США з питань глобальних медіа, яке контролює такі засоби масової інформації, як "Голос Америки" та "Радіо Вільна Азія".

У липні демократи в Сенаті звинуватили Трампа в "відступі перед світовим лідерства Китаю", посилаючись на торговельну війну та відхід від взаємодії через скорочення допомоги та медіа. Опитування Дослідницького центру Pew показало, що схвальні погляди на Пекін у багатих країнах досягли шестирічного максимуму в 32%, тоді як схвалення США впало до 35%, що є найнижчим показником з 2017 року.

Результати показують, як Китай використовував торгівлю, інвестиції та дипломатію для розширення свого впливу в регіоні, де колись домінував Вашингтон. Водночас держави Південно-Східної Азії диверсифікуються, щоб уникнути залежності від однієї держави та обмежити геополітичні ризики.

"Китай значно випереджає Сполучені Штати. Але ми також демонструємо важливість сусідських відносин між країнами Південно-Східної Азії, а це означає, що Китай не втягнув регіон у безспірну сферу впливу", – сказала про результати заступниця директора з досліджень Lowy Сюзанна Паттон.

Доповнення

Дональд Трамп заявив, що Індія та Китай є головними спонсорами війни росії проти України, адже закуповують російську нафту.

Павло Зінченко

