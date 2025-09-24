Європа зобов'язана перекрити доходи, які підживлюють війну рф в Україні: президентка Єврокомісії зустрілась із прем'єром Китаю

$41.380.00
48.800.07
ukenru
14:27 • 5784 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 12713 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 15781 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 18023 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 30240 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 17822 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 32079 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18084 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18334 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 15238 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.9м/с
59%
756мм
Популярнi новини
Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні24 вересня, 07:32 • 7740 перегляди
Дрони СБУ вдруге за тиждень вразили нафтохімічний завод у Башкортостані - джерело24 вересня, 07:39 • 5732 перегляди
"Стіна дронів" може бути готова за рік - комісар ЄС з оборони24 вересня, 07:55 • 12213 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 30671 перегляди
Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти, навіть якщо Трамп попросить24 вересня, 10:41 • 10499 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24 вересня, 11:04 • 30246 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 30706 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 32081 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 43097 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 51871 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Петр Павел
Нестор Шуфрич
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Іран
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 37913 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 97854 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 57531 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 71493 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 123045 перегляди
Актуальне
The Guardian
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Європа зобов'язана перекрити доходи, які підживлюють війну рф в Україні: президентка Єврокомісії зустрілась із прем'єром Китаю

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Китай використати свій вплив, щоб допомогти припинити вбивства та заохотити росію сісти за стіл переговорів. Вона наголосила, що час для дипломатії настав.

Європа зобов'язана перекрити доходи, які підживлюють війну рф в Україні: президентка Єврокомісії зустрілась із прем'єром Китаю

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела зустріч з прем'єром Держради КНР Лі Цяном. Серед іншого - йшлося й про війну в Україні. Урсула фон дер Ляєн закликала Китай використати свій вплив, щоб допомогти припинити вбивства та заохотити росію сісти за стіл переговорів, передає УНН.

Щодо російської агресійної війни проти України, я привітала заяву прем'єр-міністра Лі про те, що і Європа, і Китай зацікавлені у підтримці миру у світі. Я пояснила зобов'язання Європи перекрити потоки доходів, які підживлюють війну росії 

- написала фон дер Ляєн в Х.

Крім того, президентка Європейської комісії висловила своє прохання до Китаю використати свій вплив, щоб допомогти припинити вбивства та заохотити росію сісти за стіл переговорів.

Час для дипломатії настав. Це буде сильним сигналом для світу 

- додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що війна в Україні могла б закінчитися швидше, якби Європа застосувала санкції або мита щодо Китаю. Він зазначив, що Китай є найбільшим покупцем російської нафти та має важелі впливу на рф.

"Ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю": Макрон відповів Трампу на вимогу запровадити мита проти КНР 21.09.25, 20:53 • 6202 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Лі Цян
Європейська комісія
Дональд Трамп
Китай
Урсула фон дер Ляєн
Україна