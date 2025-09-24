Європа зобов'язана перекрити доходи, які підживлюють війну рф в Україні: президентка Єврокомісії зустрілась із прем'єром Китаю

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела зустріч з прем'єром Держради КНР Лі Цяном. Серед іншого - йшлося й про війну в Україні. Урсула фон дер Ляєн закликала Китай використати свій вплив, щоб допомогти припинити вбивства та заохотити росію сісти за стіл переговорів, передає УНН.

Щодо російської агресійної війни проти України, я привітала заяву прем'єр-міністра Лі про те, що і Європа, і Китай зацікавлені у підтримці миру у світі. Я пояснила зобов'язання Європи перекрити потоки доходів, які підживлюють війну росії