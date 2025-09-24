Європа зобов'язана перекрити доходи, які підживлюють війну рф в Україні: президентка Єврокомісії зустрілась із прем'єром Китаю
Київ • УНН
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Китай використати свій вплив, щоб допомогти припинити вбивства та заохотити росію сісти за стіл переговорів. Вона наголосила, що час для дипломатії настав.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела зустріч з прем'єром Держради КНР Лі Цяном. Серед іншого - йшлося й про війну в Україні. Урсула фон дер Ляєн закликала Китай використати свій вплив, щоб допомогти припинити вбивства та заохотити росію сісти за стіл переговорів, передає УНН.
Щодо російської агресійної війни проти України, я привітала заяву прем'єр-міністра Лі про те, що і Європа, і Китай зацікавлені у підтримці миру у світі. Я пояснила зобов'язання Європи перекрити потоки доходів, які підживлюють війну росії
Крім того, президентка Європейської комісії висловила своє прохання до Китаю використати свій вплив, щоб допомогти припинити вбивства та заохотити росію сісти за стіл переговорів.
Час для дипломатії настав. Це буде сильним сигналом для світу
Нагадаємо
Дональд Трамп заявив, що війна в Україні могла б закінчитися швидше, якби Європа застосувала санкції або мита щодо Китаю. Він зазначив, що Китай є найбільшим покупцем російської нафти та має важелі впливу на рф.
"Ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю": Макрон відповів Трампу на вимогу запровадити мита проти КНР 21.09.25, 20:53 • 6202 перегляди