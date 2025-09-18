$41.190.02
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
17:45 • 5298 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 16030 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 26193 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 36829 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 23501 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 20122 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 31022 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 15953 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 49691 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Китай міг би прискорити завершення війни в Україні, якби Європа діяла - Трамп

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Дональд Трамп заявив, що війна в Україні могла б закінчитися швидше, якби Європа застосувала санкції або мита щодо Китаю. Він зазначив, що Китай є найбільшим покупцем російської нафти та має важелі впливу на рф.

Китай міг би прискорити завершення війни в Україні, якби Європа діяла - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби Європа щось зробила щодо Китаю, наприклад, ввела санкції чи мита, то Пекін міг би прискорити припинення війни в Україні, передає УНН.

Ну, якщо б вони застосували санкції, наприклад, або мита, або як ви це хочете назвати, якщо б вони зробили це щодо Китаю, я думаю, що війна, можливо, закінчилася б, тому що Китай є найбільшим покупцем нафти з росії. І я думаю, що вони мають і інші важелі впливу на росію 

- сказав Трамп.

Він заявив, що його відносини з Китаєм "дуже хороші".

Якщо Європа зробить щось щодо Китаю, я думаю, Китай, ймовірно, змусить закінчити війну. Чи є якась відкритість до цього? Чи сказав Стармер, що вони розглянуть це? Ну, я б теж щось зробив. Але знову ж таки, не можна, щоб Європа купувала нафту в росії, а потім я сердився на Китай, бо вони купують нафту в росії 

- додав Трамп.

Нагадаємо

Європейський союз розглядає можливість прискорення відмови від імпорту російського газу після заклику президента США Дональда Трампа відмовитися від російської нафти.

Павло Башинський

