Китай міг би прискорити завершення війни в Україні, якби Європа діяла - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що війна в Україні могла б закінчитися швидше, якби Європа застосувала санкції або мита щодо Китаю. Він зазначив, що Китай є найбільшим покупцем російської нафти та має важелі впливу на рф.
Президент США Дональд Трамп заявив, що якби Європа щось зробила щодо Китаю, наприклад, ввела санкції чи мита, то Пекін міг би прискорити припинення війни в Україні, передає УНН.
Ну, якщо б вони застосували санкції, наприклад, або мита, або як ви це хочете назвати, якщо б вони зробили це щодо Китаю, я думаю, що війна, можливо, закінчилася б, тому що Китай є найбільшим покупцем нафти з росії. І я думаю, що вони мають і інші важелі впливу на росію
Він заявив, що його відносини з Китаєм "дуже хороші".
Якщо Європа зробить щось щодо Китаю, я думаю, Китай, ймовірно, змусить закінчити війну. Чи є якась відкритість до цього? Чи сказав Стармер, що вони розглянуть це? Ну, я б теж щось зробив. Але знову ж таки, не можна, щоб Європа купувала нафту в росії, а потім я сердився на Китай, бо вони купують нафту в росії
Нагадаємо
Європейський союз розглядає можливість прискорення відмови від імпорту російського газу після заклику президента США Дональда Трампа відмовитися від російської нафти.