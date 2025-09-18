Китай міг би прискорити завершення війни в Україні, якби Європа діяла - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби Європа щось зробила щодо Китаю, наприклад, ввела санкції чи мита, то Пекін міг би прискорити припинення війни в Україні, передає УНН.

Ну, якщо б вони застосували санкції, наприклад, або мита, або як ви це хочете назвати, якщо б вони зробили це щодо Китаю, я думаю, що війна, можливо, закінчилася б, тому що Китай є найбільшим покупцем нафти з росії. І я думаю, що вони мають і інші важелі впливу на росію