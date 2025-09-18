Китай мог бы ускорить окончание войны в Украине, если бы Европа действовала - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы Европа что-то сделала в отношении Китая, например, ввела санкции или пошлины, то Пекин мог бы ускорить прекращение войны в Украине, передает УНН.

Ну, если бы они применили санкции, например, или пошлины, или как вы это хотите назвать, если бы они сделали это в отношении Китая, я думаю, что война, возможно, закончилась бы, потому что Китай является крупнейшим покупателем нефти из России. И я думаю, что они имеют и другие рычаги влияния на россию

Он заявил, что его отношения с Китаем "очень хорошие".

Если Европа сделает что-то в отношении Китая, я думаю, Китай, вероятно, заставит закончить войну. Есть ли какая-то открытость к этому? Сказал ли Стармер, что они рассмотрят это? Ну, я бы тоже что-то сделал. Но опять же, нельзя, чтобы Европа покупала нефть у россии, а потом я злился на Китай, потому что они покупают нефть у россии