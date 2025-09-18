$41.190.02
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
17:45 • 5666 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 16182 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 26376 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 37031 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 23562 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 20160 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 31098 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 15974 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 49766 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка Украины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Китай мог бы ускорить окончание войны в Украине, если бы Европа действовала - Трамп

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Дональд Трамп заявил, что война в Украине могла бы закончиться быстрее, если бы Европа применила санкции или пошлины в отношении Китая. Он отметил, что Китай является крупнейшим покупателем российской нефти и имеет рычаги влияния на рф.

Китай мог бы ускорить окончание войны в Украине, если бы Европа действовала - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы Европа что-то сделала в отношении Китая, например, ввела санкции или пошлины, то Пекин мог бы ускорить прекращение войны в Украине, передает УНН.

Ну, если бы они применили санкции, например, или пошлины, или как вы это хотите назвать, если бы они сделали это в отношении Китая, я думаю, что война, возможно, закончилась бы, потому что Китай является крупнейшим покупателем нефти из России. И я думаю, что они имеют и другие рычаги влияния на россию 

- сказал Трамп.

Он заявил, что его отношения с Китаем "очень хорошие".

Если Европа сделает что-то в отношении Китая, я думаю, Китай, вероятно, заставит закончить войну. Есть ли какая-то открытость к этому? Сказал ли Стармер, что они рассмотрят это? Ну, я бы тоже что-то сделал. Но опять же, нельзя, чтобы Европа покупала нефть у россии, а потом я злился на Китай, потому что они покупают нефть у россии 

- добавил Трамп.

Напомним

Европейский союз рассматривает возможность ускорения отказа от импорта российского газа после призыва президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Европейский Союз
Европа
Китай
Украина