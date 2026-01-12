$43.080.09
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Разоблачена группировка, пытавшаяся продать одну из крупнейших партий "трофейного" оружия за время войны

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 3530 просмотра

Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая пыталась продать крупную партию трофейного оружия. Из незаконного оборота изъято 75 единиц огнестрельного оружия, почти 13 тысяч патронов и 38 гранат.

Разоблачена группировка, пытавшаяся продать одну из крупнейших партий "трофейного" оружия за время войны

Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая пыталась продать одну из крупнейших партий "трофейного" оружия за время полномасштабной войны. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора и СБУ, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры прекращена деятельность организованной группы, которая наладила межрегиональный нелегальный рынок вооружения. Оружие и боеприпасы сбывали в разных регионах, часть перерабатывали в подпольных мастерских

- говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования проведено 19 санкционированных обысков на территории Киевской и Днепропетровской областей, а также четыре этапа контролируемых оперативных закупок.

Из незаконного оборота изъято 75 единиц огнестрельного оружия, почти 13 тысяч патронов, 38 гранат, 21 средство инициирования, два гранатомета, а также денежные средства - более 450 тыс. грн и 11 тыс. долларов США.

Установлено, что участники группы обустроили подпольные мастерские по местам жительства, где доукомплектовывали и готовили вооружение к дальнейшему сбыту. Изъято также оборудование, черновые записи, банковские карты, мобильные телефоны и транспортные средства.

Восстановив боевые свойства вооружений, злоумышленники подыскали клиентов для продажи. Ими оказались представители местных криминальных кругов, которые могли использовать оружие для совершения преступлений.

Правоохранители разоблачили участников группировки еще на этапе подготовки к продаже средств поражения. В ходе осуществления контроля за совершением преступления правоохранители задержали всех "на горячем" во время передачи боевых образцов.

Пять человек задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Троим сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины, еще троим - по ч. 1 ст. 263 УК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.

Решается вопрос о дополнительной квалификации действий фигурантов.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

Ольга Розгон

