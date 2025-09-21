"Ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю": Макрон відповів Трампу на вимогу запровадити мита проти КНР

$41.250.00
48.780.00
ukenru
Ексклюзив
12:26 • 11289 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 21678 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 36127 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 40649 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 51442 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 50359 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 73565 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 82112 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 62200 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 57423 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.4м/с
61%
755мм
Популярнi новини
Мінус три гвинтокрили Мі-8 і РЛС: бійці ГУР провели успішну операцію у КримуVideo21 вересня, 07:58 • 6560 перегляди
Трамп заявив, що не проінформований щодо літаків рф над Естонією21 вересня, 08:08 • 5442 перегляди
рф випустила по Україні понад 1,5 тис. дронів та 50 ракет за тиждень - Зеленський21 вересня, 08:20 • 7074 перегляди
російського генерала лапіна звільнили з армії: яку нову посаду він отримав21 вересня, 10:36 • 10942 перегляди
Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини 15:52 • 15517 перегляди
Публікації
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 36127 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 30929 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 73565 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 82112 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 86817 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Естонія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 69156 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 86817 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 39240 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 39656 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 41378 перегляди
Актуальне
МіГ-31
TikTok
Fox News
Eurofighter Typhoon
Іл-18

"Ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю": Макрон відповів Трампу на вимогу запровадити мита проти КНР

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Європейський Союз самостійно вирішуватиме питання дипломатії та введення тарифів проти Китаю, заявив Макрон. Він наголосив на стратегії зниження ризиків та можливості вторинних санкцій, пов'язаних з росією.

"Ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю": Макрон відповів Трампу на вимогу запровадити мита проти КНР

Європейський Союз буде проводити власну дипломатію щодо Китаю. В тому числі ЄС сам вирішить, чи варто запроваджувати проти Китаю додаткові тарифи та мита. Про це повідомляє CBS News, пише УНН.

Ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю... І у нас є стратегія зниження ризиків, а не повного розмежуваня

- сказав Макрон.

На думку Макрона, зараз необхідно зосередитися на деяких вторинних санкціях.

"Зосередьмось на деяких вторинних санкціях, якщо вони мають сенс. Я думаю, що ми маємо розпочати серйозний діалог, щоб з'ясувати, де і в якій мірі росія отримує допомогу від третіх країн, і посилити тиск... Тому я вважаю, що такий підхід є правильним, але він повинен бути цілеспрямованим і безпосередньо пов'язаним з росією", - сказав він.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що війна в Україні могла б закінчитися швидше, якби Європа застосувала санкції або мита щодо Китаю. Він зазначив, що Китай є найбільшим покупцем російської нафти та має важелі впливу на рф.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Китай
Україна