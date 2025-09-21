"Ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю": Макрон відповів Трампу на вимогу запровадити мита проти КНР
Київ • УНН
Європейський Союз самостійно вирішуватиме питання дипломатії та введення тарифів проти Китаю, заявив Макрон. Він наголосив на стратегії зниження ризиків та можливості вторинних санкцій, пов'язаних з росією.
Європейський Союз буде проводити власну дипломатію щодо Китаю. В тому числі ЄС сам вирішить, чи варто запроваджувати проти Китаю додаткові тарифи та мита. Про це повідомляє CBS News, пише УНН.
Ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю... І у нас є стратегія зниження ризиків, а не повного розмежуваня
На думку Макрона, зараз необхідно зосередитися на деяких вторинних санкціях.
"Зосередьмось на деяких вторинних санкціях, якщо вони мають сенс. Я думаю, що ми маємо розпочати серйозний діалог, щоб з'ясувати, де і в якій мірі росія отримує допомогу від третіх країн, і посилити тиск... Тому я вважаю, що такий підхід є правильним, але він повинен бути цілеспрямованим і безпосередньо пов'язаним з росією", - сказав він.
Нагадаємо
Дональд Трамп заявив, що війна в Україні могла б закінчитися швидше, якби Європа застосувала санкції або мита щодо Китаю. Він зазначив, що Китай є найбільшим покупцем російської нафти та має важелі впливу на рф.