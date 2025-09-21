$41.250.00
"Мы будем проводить собственную дипломатию в отношении Китая": Макрон ответил Трампу на требование ввести пошлины против КНР

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Европейский Союз будет самостоятельно решать вопросы дипломатии и введения тарифов против Китая, заявил Макрон. Он отметил стратегию снижения рисков и возможности вторичных санкций, связанных с россией.

"Мы будем проводить собственную дипломатию в отношении Китая": Макрон ответил Трампу на требование ввести пошлины против КНР

Европейский Союз будет проводить собственную дипломатию в отношении Китая. В том числе ЕС сам решит, стоит ли вводить против Китая дополнительные тарифы и пошлины. Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.

Мы будем проводить собственную дипломатию в отношении Китая... И у нас есть стратегия снижения рисков, а не полного размежевания

- сказал Макрон.

По мнению Макрона, сейчас необходимо сосредоточиться на некоторых вторичных санкциях.

"Сосредоточимся на некоторых вторичных санкциях, если они имеют смысл. Я думаю, что мы должны начать серьезный диалог, чтобы выяснить, где и в какой степени Россия получает помощь от третьих стран, и усилить давление... Поэтому я считаю, что такой подход является правильным, но он должен быть целенаправленным и непосредственно связанным с Россией", - сказал он.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что война в Украине могла бы закончиться быстрее, если бы Европа применила санкции или пошлины в отношении Китая. Он отметил, что Китай является крупнейшим покупателем российской нефти и имеет рычаги влияния на РФ.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Китай
Украина