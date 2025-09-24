$41.380.00
14:27 • 6022 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
13:04 • 12979 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 16000 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 18238 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 30571 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 17866 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 32242 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18108 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18350 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 15252 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
Европа обязана перекрыть доходы, подпитывающие войну рф в Украине: президент Еврокомиссии встретилась с премьером Китая

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай использовать свое влияние, чтобы помочь прекратить убийства и поощрить Россию сесть за стол переговоров. Она подчеркнула, что время для дипломатии пришло.

Европа обязана перекрыть доходы, подпитывающие войну рф в Украине: президент Еврокомиссии встретилась с премьером Китая

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Среди прочего - речь шла и о войне в Украине. Урсула фон дер Ляйен призвала Китай использовать свое влияние, чтобы помочь прекратить убийства и поощрить россию сесть за стол переговоров, передает УНН.

Что касается российской агрессивной войны против Украины, я приветствовала заявление премьер-министра Ли о том, что и Европа, и Китай заинтересованы в поддержании мира в мире. Я объяснила обязательства Европы перекрыть потоки доходов, которые подпитывают войну россии

- написала фон дер Ляйен в Х.

Кроме того, президент Европейской комиссии выразила свою просьбу к Китаю использовать свое влияние, чтобы помочь прекратить убийства и поощрить россию сесть за стол переговоров.

Время для дипломатии пришло. Это будет сильным сигналом для мира

- добавила фон дер Ляйен.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что война в Украине могла бы закончиться быстрее, если бы Европа применила санкции или пошлины в отношении Китая. Он отметил, что Китай является крупнейшим покупателем российской нефти и имеет рычаги влияния на РФ.

Антонина Туманова

