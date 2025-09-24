Европа обязана перекрыть доходы, подпитывающие войну рф в Украине: президент Еврокомиссии встретилась с премьером Китая

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Среди прочего - речь шла и о войне в Украине. Урсула фон дер Ляйен призвала Китай использовать свое влияние, чтобы помочь прекратить убийства и поощрить россию сесть за стол переговоров, передает УНН.

Что касается российской агрессивной войны против Украины, я приветствовала заявление премьер-министра Ли о том, что и Европа, и Китай заинтересованы в поддержании мира в мире. Я объяснила обязательства Европы перекрыть потоки доходов, которые подпитывают войну россии - написала фон дер Ляйен в Х.

Кроме того, президент Европейской комиссии выразила свою просьбу к Китаю использовать свое влияние, чтобы помочь прекратить убийства и поощрить россию сесть за стол переговоров.

Время для дипломатии пришло. Это будет сильным сигналом для мира - добавила фон дер Ляйен.

Дональд Трамп заявил, что война в Украине могла бы закончиться быстрее, если бы Европа применила санкции или пошлины в отношении Китая. Он отметил, что Китай является крупнейшим покупателем российской нефти и имеет рычаги влияния на РФ.

