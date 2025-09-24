Европа обязана перекрыть доходы, подпитывающие войну рф в Украине: президент Еврокомиссии встретилась с премьером Китая
Киев • УНН
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай использовать свое влияние, чтобы помочь прекратить убийства и поощрить Россию сесть за стол переговоров. Она подчеркнула, что время для дипломатии пришло.
Что касается российской агрессивной войны против Украины, я приветствовала заявление премьер-министра Ли о том, что и Европа, и Китай заинтересованы в поддержании мира в мире. Я объяснила обязательства Европы перекрыть потоки доходов, которые подпитывают войну россии
Кроме того, президент Европейской комиссии выразила свою просьбу к Китаю использовать свое влияние, чтобы помочь прекратить убийства и поощрить россию сесть за стол переговоров.
Время для дипломатии пришло. Это будет сильным сигналом для мира
Напомним
Дональд Трамп заявил, что война в Украине могла бы закончиться быстрее, если бы Европа применила санкции или пошлины в отношении Китая. Он отметил, что Китай является крупнейшим покупателем российской нефти и имеет рычаги влияния на РФ.
