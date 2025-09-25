Премьер Китая встретился с главами крупных корпораций США в Нью-Йорке - Bloomberg

Премьер-министр Китая Ли Цян в Нью-Йорке провел серию встреч с руководителями крупных американских корпораций, в частности BlackRock, Citadel и Pfizer, во время участия в Генеральной Ассамблее ООН. По данным источников, близких к организации переговоров, встречи имели целью обсуждение экономического и инвестиционного сотрудничества между Китаем и США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Среди участников переговоров были Томас Донилон, председатель правления Инвестиционного института BlackRock и бывший советник по национальной безопасности администрации Барака Обамы; Пэн Чжао, генеральный директор Citadel Securities; Альберт Бурла, CEO Pfizer Inc.; а также Роберт Гольдштейн, председатель правления Las Vegas Sands Corp., – сообщил Bloomberg источник, попросивший не раскрывать его имя из-за конфиденциальности.

По информации государственного агентства "Синьхуа", накануне Ли также встретился с миллиардером Биллом Гейтсом. Это первая поездка Ли в США в статусе премьер-министра, во время которой он заявил, что Китай откажется от стремления к новым "специальным и дифференцированным" правам в рамках Всемирной торговой организации, устраняя спорный вопрос в отношениях с США и способствуя реформированию глобального торгового арбитра.

Посольство Китая в Вашингтоне пока не предоставило официального комментария относительно встреч премьера с руководителями американских компаний.

Политика Трампа ослабляет влияние США в Юго-Восточной Азии, Китай же крепнет - Bloomberg