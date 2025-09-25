$41.410.03
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Премьер Китая встретился с главами крупных корпораций США в Нью-Йорке - Bloomberg

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Премьер-министр Китая Ли Цян провел встречи с руководителями BlackRock, Citadel и Pfizer в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН. Целью переговоров было обсуждение экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.

Премьер Китая встретился с главами крупных корпораций США в Нью-Йорке - Bloomberg

Премьер-министр Китая Ли Цян в Нью-Йорке провел серию встреч с руководителями крупных американских корпораций, в частности BlackRock, Citadel и Pfizer, во время участия в Генеральной Ассамблее ООН. По данным источников, близких к организации переговоров, встречи имели целью обсуждение экономического и инвестиционного сотрудничества между Китаем и США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Среди участников переговоров были Томас Донилон, председатель правления Инвестиционного института BlackRock и бывший советник по национальной безопасности администрации Барака Обамы; Пэн Чжао, генеральный директор Citadel Securities; Альберт Бурла, CEO Pfizer Inc.; а также Роберт Гольдштейн, председатель правления Las Vegas Sands Corp., 

– сообщил Bloomberg источник, попросивший не раскрывать его имя из-за конфиденциальности.

По информации государственного агентства "Синьхуа", накануне Ли также встретился с миллиардером Биллом Гейтсом. Это первая поездка Ли в США в статусе премьер-министра, во время которой он заявил, что Китай откажется от стремления к новым "специальным и дифференцированным" правам в рамках Всемирной торговой организации, устраняя спорный вопрос в отношениях с США и способствуя реформированию глобального торгового арбитра.

Посольство Китая в Вашингтоне пока не предоставило официального комментария относительно встреч премьера с руководителями американских компаний.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Всемирная торговая организация
Ли Цян
Pfizer
BlackRock
Билл Гейтс
Bloomberg L.P.
Барак Обама
Альберт Бурла
Вашингтон
Нью-Йорк
Китай
Соединённые Штаты