Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
10:41 • 12807 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24 • 39897 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 30143 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 55873 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 55891 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 74243 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 55392 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47134 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 42883 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
Прем'єр Китаю зустрівся з главами великих корпорацій США у Нью-Йорку - Вloomberg

Київ • УНН

 • 1156 перегляди

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян провів зустрічі з керівниками BlackRock, Citadel та Pfizer у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН. Метою переговорів було обговорення економічної та інвестиційної співпраці між країнами.

Прем'єр Китаю зустрівся з главами великих корпорацій США у Нью-Йорку - Вloomberg

Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян у Нью-Йорку провів серію зустрічей з керівниками великих американських корпорацій, зокрема BlackRock, Citadel та Pfizer, під час участі у Генеральній Асамблеї ООН. За даними джерел, близьких до організації переговорів, зустрічі мали на меті обговорення економічної та інвестиційної співпраці між Китаєм та США. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Серед учасників переговорів були Томас Донілон, голова правління Інвестиційного інституту BlackRock і колишній радник з національної безпеки адміністрації Барака Обами; Пен Чжао, генеральний директор Citadel Securities; Альберт Бурла, CEO Pfizer Inc.; а також Роберт Гольдштейн, голова правління Las Vegas Sands Corp., 

– повідомило Вloomberg джерело, яке попросило не розкривати його ім’я через конфіденційність.

За інформацією державного агентства "Сіньхуа", напередодні Лі також зустрівся з мільярдером Біллом Гейтсом. Це перша поїздка Лі до США у статусі прем’єр-міністра, під час якої він заявив, що Китай відмовиться від прагнення до нових "спеціальних та диференційованих" прав у рамках Світової організації торгівлі, усуваючи спірне питання у відносинах із США та сприяючи реформуванню глобального торговельного арбітра.

Посольство Китаю у Вашингтоні поки що не надало офіційного коментаря щодо зустрічей прем’єра з керівниками американських компаній.

Політика Трампа послаблює вплив США у Південно-Східній Азії, натомість Китай міцнішає - Bloomberg24.09.25, 21:27 • 3706 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
