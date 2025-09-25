Прем'єр Китаю зустрівся з главами великих корпорацій США у Нью-Йорку - Вloomberg

Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян у Нью-Йорку провів серію зустрічей з керівниками великих американських корпорацій, зокрема BlackRock, Citadel та Pfizer, під час участі у Генеральній Асамблеї ООН. За даними джерел, близьких до організації переговорів, зустрічі мали на меті обговорення економічної та інвестиційної співпраці між Китаєм та США. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Серед учасників переговорів були Томас Донілон, голова правління Інвестиційного інституту BlackRock і колишній радник з національної безпеки адміністрації Барака Обами; Пен Чжао, генеральний директор Citadel Securities; Альберт Бурла, CEO Pfizer Inc.; а також Роберт Гольдштейн, голова правління Las Vegas Sands Corp., – повідомило Вloomberg джерело, яке попросило не розкривати його ім’я через конфіденційність.

За інформацією державного агентства "Сіньхуа", напередодні Лі також зустрівся з мільярдером Біллом Гейтсом. Це перша поїздка Лі до США у статусі прем’єр-міністра, під час якої він заявив, що Китай відмовиться від прагнення до нових "спеціальних та диференційованих" прав у рамках Світової організації торгівлі, усуваючи спірне питання у відносинах із США та сприяючи реформуванню глобального торговельного арбітра.

Посольство Китаю у Вашингтоні поки що не надало офіційного коментаря щодо зустрічей прем’єра з керівниками американських компаній.

