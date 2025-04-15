Adani Group залучила $750 млн через приватне розміщення облігацій за участі BlackRock для фінансування придбання ITD Cementation India Ltd. BlackRock інвестувала близько $250 млн.
США посилюють співпрацю з Панамою для захисту каналу від загроз Китаю. Китай розкритикував заяви США, звинувативши їх у гегемонізмі та прагненні контролювати канал.
У першому кварталі американські інвестори вклали рекордні $10,6 млрд у європейські ETF, що в 7 разів більше, ніж рік тому. Європейські акції стали привабливими через невизначеність у США.
Гендиректор BlackRock Ларрі Фінк попередив, що США можуть втратити перевагу долара перед біткоїном, якщо не контролюватимуть держборг. Токенізовані фонди будуть популярні, як ETF.
Пентагон готується до конфлікту з Китаєм через Тайвань, змінюючи стратегію. Європі доведеться самостійно захищатися від росії, оскільки США переорієнтовуються.
Китайський регулятор перевірить угоду між CK Hutchison і консорціумом BlackRock щодо портів у Панамі. Пекін побоюється впливу угоди на конкуренцію в судноплавстві та торгівлі.
Екс-радник Трампа Джон Болтон рекомендує лідеру ХДС Фрідріху Мерцу провести зустріч з президентом США. Мерц має пояснити Трампу наслідки торгової війни з ЄС та обговорити економічні питання.
Біткоїн впав на 21% від піку 20 січня, а загальна капіталізація ринку зменшилася на $1 трлн. Інвестори розчаровані відсутністю чіткої криптовалютної політики Трампа та загрозою нових мит.
Крістін Лагард на форумі в Давосі заявила про готовність Європи прийняти американських фахівців. ЄЦБ прагне залучити таланти та інвестиції з США, незважаючи на повільніше економічне зростання регіону.
У 2024 році біткоїн зріс на понад 120%, досягнувши історичної позначки в $100 000. Зростанню сприяли схвалення ETF у США та повернення Трампа до влади, що зменшило регуляторні бар'єри.
Ціна біткоїна піднялася на 0,6% до $59 964 на тлі очікувань зниження ставки ФРС США. Позитивні дані про капітальні потоки у біржові фонди та загальне зростання ринку криптовалют підтримали ринкові настрої.
Біржові фонди, що інвестують в Ether, отримали $107 млн чистого притоку в дебютний день. Найбільший обсяг підписок зафіксував Ethereum Trust від BlackRock - $267 млн.