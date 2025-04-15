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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18049 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 128389 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123225 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124652 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123567 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127000 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 189793 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76703 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163956 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Adani Group залучила $750 млн через приватне розміщення облігацій зa участю BlackRock

Adani Group залучила $750 млн через приватне розміщення облігацій за участі BlackRock для фінансування придбання ITD Cementation India Ltd. BlackRock інвестувала близько $250 млн.

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Очільник Пентагону збирається захищати Панамський канал від Китаю: Пекін відповів

США посилюють співпрацю з Панамою для захисту каналу від загроз Китаю. Китай розкритикував заяви США, звинувативши їх у гегемонізмі та прагненні контролювати канал.

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Інвестори зі США вклали рекордні $11 млрд у європейські ETF, щоб "зробити Європу знову великою"

У першому кварталі американські інвестори вклали рекордні $10,6 млрд у європейські ETF, що в 7 разів більше, ніж рік тому. Європейські акції стали привабливими через невизначеність у США.

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США ризикують втратити економічну перевагу долара через біткоїн - BlackRock

Гендиректор BlackRock Ларрі Фінк попередив, що США можуть втратити перевагу долара перед біткоїном, якщо не контролюватимуть держборг. Токенізовані фонди будуть популярні, як ETF.

Економіка • 1 квітня, 07:00 • 30494 перегляди

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Пентагон готується до конфлікту з Китаєм через Тайвань, змінюючи стратегію. Європі доведеться самостійно захищатися від росії, оскільки США переорієнтовуються.

Політика • 30 березня, 02:37 • 116108 перегляди

Китай перегляне угоду BlackRock з купівлі портів Панамського каналу - FT

Китайський регулятор перевірить угоду між CK Hutchison і консорціумом BlackRock щодо портів у Панамі. Пекін побоюється впливу угоди на конкуренцію в судноплавстві та торгівлі.

Новини Світу • 29 березня, 13:30 • 21970 перегляди

Лідер німецького ХДС Мерц має шукати контактів з Трампом - колишній радник президента США

Екс-радник Трампа Джон Болтон рекомендує лідеру ХДС Фрідріху Мерцу провести зустріч з президентом США. Мерц має пояснити Трампу наслідки торгової війни з ЄС та обговорити економічні питання.

Новини Світу • 2 березня, 10:14 • 32547 перегляди

Біткоїн впав на 21% після виборів Трампа: скільки втратив ринок

Біткоїн впав на 21% від піку 20 січня, а загальна капіталізація ринку зменшилася на $1 трлн. Інвестори розчаровані відсутністю чіткої криптовалютної політики Трампа та загрозою нових мит.

Економіка • 28 лютого, 07:54 • 30867 перегляди

Розчаровані американці можуть переїхати до Європи - ідея президентки ЄЦБ

Крістін Лагард на форумі в Давосі заявила про готовність Європи прийняти американських фахівців. ЄЦБ прагне залучити таланти та інвестиції з США, незважаючи на повільніше економічне зростання регіону.

Новини Світу • 24 січня, 15:08 • 29522 перегляди

Вартість біткоїна за рік зросла вдвічі - Reuters

У 2024 році біткоїн зріс на понад 120%, досягнувши історичної позначки в $100 000. Зростанню сприяли схвалення ETF у США та повернення Трампа до влади, що зменшило регуляторні бар'єри.

Економіка • 1 січня, 14:51 • 27042 перегляди

Ціна біткоїна близька до 60 тис. доларів: ринок очікує на рішення щодо ставок

Ціна біткоїна піднялася на 0,6% до $59 964 на тлі очікувань зниження ставки ФРС США. Позитивні дані про капітальні потоки у біржові фонди та загальне зростання ринку криптовалют підтримали ринкові настрої.

Економіка • 18 вересня, 14:36 • 20292 перегляди

Американські ефірні ETF зібрали понад 100 мільйонів доларів прибутку у період свого дебюту

Біржові фонди, що інвестують в Ether, отримали $107 млн чистого притоку в дебютний день. Найбільший обсяг підписок зафіксував Ethereum Trust від BlackRock - $267 млн.

Економіка • 24 липня, 07:30 • 21601 перегляди