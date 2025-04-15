Американські ефірні ETF зібрали понад 100 мільйонів доларів прибутку у період свого дебюту

Біржові фонди, що інвестують в Ether, отримали $107 млн чистого притоку в дебютний день. Найбільший обсяг підписок зафіксував Ethereum Trust від BlackRock - $267 млн.