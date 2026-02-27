Експрем’єр Британії Сунак став радником Зеленського з питань економічного відновлення України - ЗМІ

Колишній прем'єр Великої Британії Ріші Сунак стане радником президента України Володимира Зеленського. Він буде консультувати Україну з питань економічного відновлення. Про це повідомляє видання Independent, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними видання, експрем'єр обійняв посаду радника в складі Міжнародної консультативної ради з економічного оновлення при президенті України. Ця посада не оплачується.

Сам Сунак заявив, що для нього "було честю" підтримувати Україну, коли він був прем'єром. Він зазначив, що високо оцінює лідерство Зеленського над українським народом.

Заходу потрібна сильна Україна, а сильній Україні потрібна сильна економіка... Тож я радий приєднатися до міжнародної групи, яка консультує президента Зеленського з питань економічної реконструкції. Я впевнений, що Україна може стати однією з найдинамічніших економік Європи - сказав він.

Видання пише, що Сунак 27 лютого взяв участь в першому засіданні Ради. Окрім нього, там були президент Світового банку Аджай Банга та президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, і представники Siemens, BlackRock, Citigroup та ArcelorMittal.

При цьому Сунак залишається членом парламенту Британії від Річмонда та Норталлертона та консультантом для Goldman Sachs, Microsoft і розробника штучного інтелекту, Anthropic.

Нагадаємо

5 січня 2026 року Володимир Зеленський призначив Христю Фріланд, колишню заступницю прем'єр-міністра Канади, позаштатною радницею з питань економічного розвитку. Вона має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій.