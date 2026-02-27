Экс-премьер Британии Сунак стал советником Зеленского по вопросам экономического восстановления Украины - СМИ
Киев • УНН
Бывший премьер Великобритании Риши Сунак стал советником президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономического восстановления. Он присоединился к Международному консультативному совету, который консультирует Зеленского по экономической реконструкции.
Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак станет советником президента Украины Владимира Зеленского. Он будет консультировать Украину по вопросам экономического восстановления. Об этом сообщает издание Independent, пишет УНН.
Подробности
Согласно данным издания, экс-премьер занял должность советника в составе Международного консультативного совета по экономическому обновлению при президенте Украины. Эта должность не оплачивается.
Сам Сунак заявил, что для него "было честью" поддерживать Украину, когда он был премьером. Он отметил, что высоко оценивает лидерство Зеленского над украинским народом.
Западу нужна сильная Украина, а сильной Украине нужна сильная экономика... Поэтому я рад присоединиться к международной группе, которая консультирует президента Зеленского по вопросам экономической реконструкции. Я уверен, что Украина может стать одной из самых динамичных экономик Европы
Издание пишет, что Сунак 27 февраля принял участие в первом заседании Совета. Кроме него, там были президент Всемирного банка Аджай Банга и президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, и представители Siemens, BlackRock, Citigroup и ArcelorMittal.
При этом Сунак остается членом парламента Великобритании от Ричмонда и Норталлертона и консультантом для Goldman Sachs, Microsoft и разработчика искусственного интеллекта, Anthropic.
Напомним
5 января 2026 года Владимир Зеленский назначил Христю Фриланд, бывшего заместителя премьер-министра Канады, внештатным советником по вопросам экономического развития. Она имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций.