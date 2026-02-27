Экс-премьер Британии Сунак стал советником Зеленского по вопросам экономического восстановления Украины - СМИ

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак станет советником президента Украины Владимира Зеленского. Он будет консультировать Украину по вопросам экономического восстановления. Об этом сообщает издание Independent, пишет УНН.

Согласно данным издания, экс-премьер занял должность советника в составе Международного консультативного совета по экономическому обновлению при президенте Украины. Эта должность не оплачивается.

Сам Сунак заявил, что для него "было честью" поддерживать Украину, когда он был премьером. Он отметил, что высоко оценивает лидерство Зеленского над украинским народом.

Западу нужна сильная Украина, а сильной Украине нужна сильная экономика... Поэтому я рад присоединиться к международной группе, которая консультирует президента Зеленского по вопросам экономической реконструкции. Я уверен, что Украина может стать одной из самых динамичных экономик Европы