Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой Odrex
Экс-премьер Британии Сунак стал советником Зеленского по вопросам экономического восстановления Украины - СМИ

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Бывший премьер Великобритании Риши Сунак стал советником президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономического восстановления. Он присоединился к Международному консультативному совету, который консультирует Зеленского по экономической реконструкции.

Экс-премьер Британии Сунак стал советником Зеленского по вопросам экономического восстановления Украины - СМИ

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак станет советником президента Украины Владимира Зеленского. Он будет консультировать Украину по вопросам экономического восстановления. Об этом сообщает издание Independent, пишет УНН.

Подробности

Согласно данным издания, экс-премьер занял должность советника в составе Международного консультативного совета по экономическому обновлению при президенте Украины. Эта должность не оплачивается.

Сам Сунак заявил, что для него "было честью" поддерживать Украину, когда он был премьером. Он отметил, что высоко оценивает лидерство Зеленского над украинским народом.

Западу нужна сильная Украина, а сильной Украине нужна сильная экономика... Поэтому я рад присоединиться к международной группе, которая консультирует президента Зеленского по вопросам экономической реконструкции. Я уверен, что Украина может стать одной из самых динамичных экономик Европы

- сказал он.

Издание пишет, что Сунак 27 февраля принял участие в первом заседании Совета. Кроме него, там были президент Всемирного банка Аджай Банга и президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, и представители Siemens, BlackRock, Citigroup и ArcelorMittal.

При этом Сунак остается членом парламента Великобритании от Ричмонда и Норталлертона и консультантом для Goldman Sachs, Microsoft и разработчика искусственного интеллекта, Anthropic.

Напомним

5 января 2026 года Владимир Зеленский назначил Христю Фриланд, бывшего заместителя премьер-министра Канады, внештатным советником по вопросам экономического развития. Она имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций.

Ольга Розгон

