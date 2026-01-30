Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF

Криптовалютний ринок продемонстрував стрімке падіння у п'ятницю, 30 січня, коли ціна біткоїна опустилася до позначки $83 383 – найнижчого рівня з листопада минулого року. Основною причиною обвалу став рекордний вихід інституційних інвесторів із американських спотових біткоїн-фондів (ETF), які за останній тиждень втратили понад 1,1 мільярда доларів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Падіння біткоїна відбулося на тлі глобальної зміни настроїв на фінансових ринках, де інвестори почали виводити кошти з ризикових активів на користь захисних інструментів. Значна частина капіталу перемістилася в дорогоцінні метали: у той час як BTC втрачав у ціні, золото оновило історичний максимум, перевищивши $5 600 за унцію. Аналітики Bloomberg зазначають, що масовий продаж часток у фондах IBIT від BlackRock та FBTC від Fidelity свідчить про глибоку переоцінку ризиків великими гравцями.

Золото відновило швидке зростання після відносного просідання напередодні

Окрім відтоку з ETF, тиск на ціну спричинила невизначеність щодо подальшої політики ФРС та геополітична напруженість навколо нових торгових мит США.

Технічна картина та прогнози аналітиків

З технічного погляду, біткоїн пробив критичну лінію підтримки в районі $85 000, що відкрило шлях до подальшого зниження. Наразі трейдери уважно стежать за зоною $79 000 – $80 000, яка була мінімумом під час корекції у жовтні 2025 року. Якщо активу не вдасться втриматися на цих рівнях, наступною ціллю може стати позначка $74 000.

Попри поточний песимізм, деякі експерти розглядають цей спад як "очищення" ринку від надмірних спекулятивних позицій. Проте для відновлення висхідного тренду необхідна стабілізація потоків у спотові ETF та повернення впевненості інституційних власників, які наразі займають вичікувальну позицію.

Біткоїн досяг двомісячного максимуму, перевищивши 97 000 доларів