Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF

Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 14387 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 14356 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 14643 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 20172 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 20014 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 32433 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 29007 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 32394 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 28891 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
Дрон, сигарети і брухт кольорових металів: митники Буковини виявили на кордоні з Румунією контрабандуPhoto29 січня, 18:56 • 3918 перегляди
Європейський Союз розглядає повну заборону на в'їзд для тих, хто воював за рф проти України29 січня, 20:17 • 3230 перегляди
Частина Закарпаття може залишитися без газу через танення снігу та підйом води у Тисі 29 січня, 20:54 • 3454 перегляди
На нафтопереробному заводі Tüpraş İzmit поблизу Стамбула стався вибух29 січня, 20:56 • 3204 перегляди
Новітній атомний авіаносець США "Джон Ф. Кеннеді" вийшов на ходові випробування00:29 • 3330 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 20172 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 16760 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 20480 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 81022 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 109143 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Скотт Бессент
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Венесуела
Китай
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 8116 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 10170 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 33592 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 59397 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 56457 перегляди
Техніка
Опалення
Дипломатка
Золото
Financial Times

Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Біткоїн впав до $83 383 через рекордний відтік понад $1,1 мільярда з американських спотових біткоїн-фондів. Інвестори переміщують кошти в захисні активи, зокрема золото.

Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF

Криптовалютний ринок продемонстрував стрімке падіння у п'ятницю, 30 січня, коли ціна біткоїна опустилася до позначки $83 383 – найнижчого рівня з листопада минулого року. Основною причиною обвалу став рекордний вихід інституційних інвесторів із американських спотових біткоїн-фондів (ETF), які за останній тиждень втратили понад 1,1 мільярда доларів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Падіння біткоїна відбулося на тлі глобальної зміни настроїв на фінансових ринках, де інвестори почали виводити кошти з ризикових активів на користь захисних інструментів. Значна частина капіталу перемістилася в дорогоцінні метали: у той час як BTC втрачав у ціні, золото оновило історичний максимум, перевищивши $5 600 за унцію. Аналітики Bloomberg зазначають, що масовий продаж часток у фондах IBIT від BlackRock та FBTC від Fidelity свідчить про глибоку переоцінку ризиків великими гравцями.

Золото відновило швидке зростання після відносного просідання напередодні 30.01.26, 06:16 • 428 переглядiв

Окрім відтоку з ETF, тиск на ціну спричинила невизначеність щодо подальшої політики ФРС та геополітична напруженість навколо нових торгових мит США.

Технічна картина та прогнози аналітиків

З технічного погляду, біткоїн пробив критичну лінію підтримки в районі $85 000, що відкрило шлях до подальшого зниження. Наразі трейдери уважно стежать за зоною $79 000 – $80 000, яка була мінімумом під час корекції у жовтні 2025 року. Якщо активу не вдасться втриматися на цих рівнях, наступною ціллю може стати позначка $74 000.

Попри поточний песимізм, деякі експерти розглядають цей спад як "очищення" ринку від надмірних спекулятивних позицій. Проте для відновлення висхідного тренду необхідна стабілізація потоків у спотові ETF та повернення впевненості інституційних власників, які наразі займають вичікувальну позицію. 

Біткоїн досяг двомісячного максимуму, перевищивши 97 000 доларів15.01.26, 03:59 • 4168 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Золото
Федеральна резервна система
Біткойн
BlackRock
Bloomberg
Сполучені Штати Америки