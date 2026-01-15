$43.180.08
14 січня, 19:44 • 9412 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 17528 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 19178 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 18385 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 18508 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 17020 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 14953 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 14400 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 12634 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 25343 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Біткоїн досяг двомісячного максимуму, перевищивши 97 000 доларів

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Біткоїн зріс на 3,9% до 97 694 доларів, досягнувши найвищого рівня з 14 листопада. Це зростання відбулося після періоду стагнації, демонструючи ознаки прориву.

Біткоїн досяг двомісячного максимуму, перевищивши 97 000 доларів

Біткоїн досяг двомісячного максимуму, нарешті приєднавшись до інших ризикових активів і дорогоцінних металів. Про це пише Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у середу цифровий актив біткоїна зріс на 3,9% до 97 694 доларів, що є найвищим рівнем з 14 листопада, коли він востаннє досягав 100 000 доларів. Ефір, другий за величиною токен, зріс на 6%.

Біткоїн втратив понад 6% за 2025 рік після того, як завершив рік стримано, торгуючись у вузькому діапазоні та демонструючи значну байдужість до зростання акцій та дорогоцінних металів. Але токен демонстрував ознаки потенційного прориву протягом січня, і тепер трейдери бачать, що він потенційно може набирати позиції на конкуруючих класах активів

- йдеться у статті.

Вказується, що одним із факторів, які сприяють зростанню біткоїна є базова інфляція в США, яка зросла менше, ніж очікувалося, що є сприятливим фактором для токена.

"У середньостроковій перспективі ми можемо побачити, як інвестори виділяють більше коштів на біткоїн, спираючись на наратив про наздоганяння золота, а інші ризикові активи чудово процвітають", - зазначив керівник досліджень Arctic Digital Джастін д’Анетан.

Нагадаємо

Біткоїн завершив свій перший повний тиждень торгів у 2026 році майже без змін, коливаючись близько рівня $90 000. Це приблизно на 2% менше, ніж роком раніше.

Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти18.11.25, 16:10 • 81962 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаФінанси
