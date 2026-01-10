Біткоїн зупинився на позначці $90 000 в очікуванні рішень щодо тарифів та ФРС
Київ • УНН
Біткоїн завершує перший тиждень 2026 року без змін, коливаючись близько $90 000, що на 2% менше, ніж роком раніше. Інвестори очікують рішень щодо тарифів та майбутнього керівництва ФРС.
Біткоїн завершує свій перший повний тиждень торгів у 2026 році майже без змін, коливаючись близько рівня $90 000. Це приблизно на 2% менше, ніж роком раніше. Криптовалюта не змогла подолати позначку в $95 000, що фактично залишає її нижче цінової стелі з моменту значного розпродажу в жовтні минулого року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Інвестори перебувають у стані невизначеності через низку політичних рішень у Вашингтоні. У п’ятницю, 9 січня, Верховний суд США не виніс очікуваного рішення щодо законності глобальних тарифів президента Дональда Трампа, перенісши оголошення вердиктів на 14 січня.
Ми спостерігаємо класичну консолідацію після ралі. Відсутність правової визначеності щодо тарифів та майбутнього керівництва ФРС змушує великих гравців утримуватися від активних дій
Макроекономічний тиск
Сильніші, ніж очікувалося, економічні дані США за грудень знизили ймовірність зниження процентних ставок Федеральною резервною системою у березні. Це обмежує імпульс біткойна до його історичного максимуму понад $126 000.
Джеймс Баттерфілл із CoinShares підкреслив, що макроекономічне середовище створює "зустрічний вітер" для ризикових активів у найближчій перспективі.
Водночас аналітики Siebert Financial розцінюють стагнацію як конструктивну. Тиск продавців, пов’язаний зі збором податкових збитків наприкінці року, значною мірою вичерпано. Ринок також заспокоївся щодо побоювань про виключення компаній із цифровими активами з основних індексів MSCI.
