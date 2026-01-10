$42.990.27
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 15634 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 21547 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 21912 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 19254 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшало
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 18820 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 13607 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13120 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9416 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13105 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала Львівщину
Біткоїн зупинився на позначці $90 000 в очікуванні рішень щодо тарифів та ФРС

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Біткоїн завершує перший тиждень 2026 року без змін, коливаючись близько $90 000, що на 2% менше, ніж роком раніше. Інвестори очікують рішень щодо тарифів та майбутнього керівництва ФРС.

Біткоїн зупинився на позначці $90 000 в очікуванні рішень щодо тарифів та ФРС

Біткоїн завершує свій перший повний тиждень торгів у 2026 році майже без змін, коливаючись близько рівня $90 000. Це приблизно на 2% менше, ніж роком раніше. Криптовалюта не змогла подолати позначку в $95 000, що фактично залишає її нижче цінової стелі з моменту значного розпродажу в жовтні минулого року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Інвестори перебувають у стані невизначеності через низку політичних рішень у Вашингтоні. У п’ятницю, 9 січня, Верховний суд США не виніс очікуваного рішення щодо законності глобальних тарифів президента Дональда Трампа, перенісши оголошення вердиктів на 14 січня.

Криптокомпанія синів Трампа втратила $1 млрд від вартості03.12.25, 06:15 • 5156 переглядiв

Ми спостерігаємо класичну консолідацію після ралі. Відсутність правової визначеності щодо тарифів та майбутнього керівництва ФРС змушує великих гравців утримуватися від активних дій

- зазначив Джейк Островскіс, керівник відділу позабіржової торгівлі Wintermute

Макроекономічний тиск

Сильніші, ніж очікувалося, економічні дані США за грудень знизили ймовірність зниження процентних ставок Федеральною резервною системою у березні. Це обмежує імпульс біткойна до його історичного максимуму понад $126 000.

Джеймс Баттерфілл із CoinShares підкреслив, що макроекономічне середовище створює "зустрічний вітер" для ризикових активів у найближчій перспективі.

Водночас аналітики Siebert Financial розцінюють стагнацію як конструктивну. Тиск продавців, пов’язаний зі збором податкових збитків наприкінці року, значною мірою вичерпано. Ринок також заспокоївся щодо побоювань про виключення компаній із цифровими активами з основних індексів MSCI. 

Біткоїн оновив тритижневий максимум на тлі захоплення Ніколаса Мадуро силами США05.01.26, 07:30 • 6519 переглядiв

Степан Гафтко

