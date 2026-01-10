$42.990.27
20:32 • 6530 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 15791 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 21664 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 22027 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 19348 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 18884 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 13656 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13130 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9424 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13109 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Биткойн остановился на отметке $90 000 в ожидании решений по тарифам и ФРС

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Биткойн завершает первую неделю 2026 года без изменений, колеблясь около $90 000, что на 2% меньше, чем годом ранее. Инвесторы ожидают решений по тарифам и будущему руководству ФРС.

Биткойн завершает свою первую полную торговую неделю 2026 года почти без изменений, колеблясь около уровня $90 000. Это примерно на 2% меньше, чем годом ранее. Криптовалюта не смогла преодолеть отметку в $95 000, что фактически оставляет ее ниже ценового потолка с момента значительной распродажи в октябре прошлого года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Инвесторы находятся в состоянии неопределенности из-за ряда политических решений в Вашингтоне. В пятницу, 9 января, Верховный суд США не вынес ожидаемого решения относительно законности глобальных тарифов президента Дональда Трампа, перенеся объявление вердиктов на 14 января.

Криптокомпания сыновей Трампа потеряла $1 млрд от стоимости

Мы наблюдаем классическую консолидацию после ралли. Отсутствие правовой определенности относительно тарифов и будущего руководства ФРС заставляет крупных игроков воздерживаться от активных действий

- отметил Джейк Островскис, руководитель отдела внебиржевой торговли Wintermute

Макроэкономическое давление

Более сильные, чем ожидалось, экономические данные США за декабрь снизили вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в марте. Это ограничивает импульс биткойна к его историческому максимуму более $126 000.

Джеймс Баттерфилл из CoinShares подчеркнул, что макроэкономическая среда создает "встречный ветер" для рисковых активов в ближайшей перспективе.

В то же время аналитики Siebert Financial расценивают стагнацию как конструктивную. Давление продавцов, связанное со сбором налоговых убытков в конце года, в значительной степени исчерпано. Рынок также успокоился относительно опасений о исключении компаний с цифровыми активами из основных индексов MSCI. 

Биткойн обновил трехнедельный максимум на фоне захвата Николаса Мадуро силами США

Степан Гафтко

