Биткойн остановился на отметке $90 000 в ожидании решений по тарифам и ФРС

Биткойн завершает свою первую полную торговую неделю 2026 года почти без изменений, колеблясь около уровня $90 000. Это примерно на 2% меньше, чем годом ранее. Криптовалюта не смогла преодолеть отметку в $95 000, что фактически оставляет ее ниже ценового потолка с момента значительной распродажи в октябре прошлого года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Инвесторы находятся в состоянии неопределенности из-за ряда политических решений в Вашингтоне. В пятницу, 9 января, Верховный суд США не вынес ожидаемого решения относительно законности глобальных тарифов президента Дональда Трампа, перенеся объявление вердиктов на 14 января.

Криптокомпания сыновей Трампа потеряла $1 млрд от стоимости

Мы наблюдаем классическую консолидацию после ралли. Отсутствие правовой определенности относительно тарифов и будущего руководства ФРС заставляет крупных игроков воздерживаться от активных действий - отметил Джейк Островскис, руководитель отдела внебиржевой торговли Wintermute

Макроэкономическое давление

Более сильные, чем ожидалось, экономические данные США за декабрь снизили вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в марте. Это ограничивает импульс биткойна к его историческому максимуму более $126 000.

Джеймс Баттерфилл из CoinShares подчеркнул, что макроэкономическая среда создает "встречный ветер" для рисковых активов в ближайшей перспективе.

В то же время аналитики Siebert Financial расценивают стагнацию как конструктивную. Давление продавцов, связанное со сбором налоговых убытков в конце года, в значительной степени исчерпано. Рынок также успокоился относительно опасений о исключении компаний с цифровыми активами из основных индексов MSCI.

Биткойн обновил трехнедельный максимум на фоне захвата Николаса Мадуро силами США