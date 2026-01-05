Биткойн обновил трехнедельный максимум на фоне захвата Николаса Мадуро силами США

Цена биткоина достигла самого высокого уровня с 11 декабря, поднявшись до отметки $93 323 на торгах в Азии в понедельник, 5 января. Криптовалютный рынок продемонстрировал устойчивость и рост после того, как американские спецназовцы захватили президента Венесуэлы Мадуро. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Несмотря на первоначальное кратковременное падение ниже $90 000 в субботу сразу после первых новостей о взрывах в Каракасе, крупнейшая криптовалюта быстро восстановилась, прибавив 2,3%. Кроме биткоина, рост показали эфир и XRP, тогда как золото подскочило на 2% (более $4400 за унцию), а серебро - на 4,8%.

Инвесторы снова начали рассматривать цифровые активы как инструмент страхования рисков в периоды глобальной нестабильности. Этому способствует и позиция президента Трампа, который активно поддерживает развитие криптоиндустрии в США.

