Биткойн обновил трехнедельный максимум на фоне захвата Николаса Мадуро силами США

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Цена биткойна 5 января достигла $93 323, обновив трехнедельный максимум. Это произошло после захвата президента Венесуэлы Мадуро, что вызвало рост крипторынка.

Биткойн обновил трехнедельный максимум на фоне захвата Николаса Мадуро силами США

Цена биткоина достигла самого высокого уровня с 11 декабря, поднявшись до отметки $93 323 на торгах в Азии в понедельник, 5 января. Криптовалютный рынок продемонстрировал устойчивость и рост после того, как американские спецназовцы захватили президента Венесуэлы Мадуро. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Несмотря на первоначальное кратковременное падение ниже $90 000 в субботу сразу после первых новостей о взрывах в Каракасе, крупнейшая криптовалюта быстро восстановилась, прибавив 2,3%. Кроме биткоина, рост показали эфир и XRP, тогда как золото подскочило на 2% (более $4400 за унцию), а серебро - на 4,8%.

Инвесторы снова начали рассматривать цифровые активы как инструмент страхования рисков в периоды глобальной нестабильности. Этому способствует и позиция президента Трампа, который активно поддерживает развитие криптоиндустрии в США. 

Степан Гафтко

