Біткоїн оновив тритижневий максимум на тлі захоплення Ніколаса Мадуро силами США

uk
4 січня, 15:52 • 17972 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 34498 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 53583 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 38821 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 49721 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 55585 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 60690 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 56574 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51561 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 67277 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Популярнi новини
Вучич анонсував відновлення роботи підсанкційного сербського НПЗ NIS з російською часткою
4 січня, 19:43 • 3924 перегляди
Понад 150 боєзіткнень протягом доби: Сили оборони відбили масовані атаки на Покровському та Гуляйпільському напрямках
4 січня, 20:17 • 7854 перегляди
У Данії назвали нові заяви Трампа щодо Гренландії "абсолютно безглуздими"
4 січня, 20:29 • 3858 перегляди
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА
03:34 • 3728 перегляди
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна
03:44 • 3546 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex
2 січня, 09:26 • 98903 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради
1 січня, 17:58 • 117542 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки
1 січня, 11:39 • 126514 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 262273 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
31 грудня, 16:46 • 198180 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Густаво Петро
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Іран
Китай
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті
4 січня, 17:30 • 15949 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі
4 січня, 16:22 • 13734 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручини
4 січня, 15:02 • 15267 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино
3 січня, 22:58 • 25180 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото
1 січня, 12:15 • 72189 перегляди
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Золото

Біткоїн оновив тритижневий максимум на тлі захоплення Ніколаса Мадуро силами США

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Ціна біткоїна 5 січня досягла $93 323, оновивши тритижневий максимум. Це сталося після захоплення президента Венесуели Мадуро, що викликало зростання крипторинку.

Біткоїн оновив тритижневий максимум на тлі захоплення Ніколаса Мадуро силами США

Ціна біткоїна досягла найвищого рівня з 11 грудня, піднявшись до позначки $93 323 на торгах в Азії у понеділок, 5 січня. Криптовалютний ринок продемонстрував стійкість та зростання після того, як американські спецпризначенці захопили президента Венесуели Мадуро. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Попри початкове короткочасне падіння нижче $90 000 у суботу відразу після перших новин про вибухи в Каракасі, найбільша криптовалюта швидко відновилася, додавши 2,3%. Окрім біткоїна, зростання показали ефір та XRP, тоді як золото підскочило на 2% (понад $4400 за унцію), а срібло - на 4,8%.

Інвестори знову почали розглядати цифрові активи як інструмент страхування ризиків у періоди глобальної нестабільності. Цьому сприяє і позиція президента Трампа, який активно підтримує розвиток криптоіндустрії в США. 

Криптокомпанія синів Трампа втратила $1 млрд від вартості03.12.25, 06:15 • 5122 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Золото
Bloomberg
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки