Біткоїн оновив тритижневий максимум на тлі захоплення Ніколаса Мадуро силами США
Київ • УНН
Ціна біткоїна 5 січня досягла $93 323, оновивши тритижневий максимум. Це сталося після захоплення президента Венесуели Мадуро, що викликало зростання крипторинку.
Ціна біткоїна досягла найвищого рівня з 11 грудня, піднявшись до позначки $93 323 на торгах в Азії у понеділок, 5 січня. Криптовалютний ринок продемонстрував стійкість та зростання після того, як американські спецпризначенці захопили президента Венесуели Мадуро. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Попри початкове короткочасне падіння нижче $90 000 у суботу відразу після перших новин про вибухи в Каракасі, найбільша криптовалюта швидко відновилася, додавши 2,3%. Окрім біткоїна, зростання показали ефір та XRP, тоді як золото підскочило на 2% (понад $4400 за унцію), а срібло - на 4,8%.
Інвестори знову почали розглядати цифрові активи як інструмент страхування ризиків у періоди глобальної нестабільності. Цьому сприяє і позиція президента Трампа, який активно підтримує розвиток криптоіндустрії в США.
