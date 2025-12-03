Криптокомпанія синів Трампа втратила $1 млрд від вартості

Акції американської компанії American Bitcoin, що спеціалізується на майнінгу криптовалюти та має підтримку Дональда Трампа-молодшого й Еріка Трампа, втратили майже 40% своєї вартості. Про це пише видання Financial Times, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що котирування American Bitcoin закрилися зі зниженням на 38,8%, що призвело до втрати близько 1 мільярда доларів ринкової капіталізації. Дані Bloomberg показують, що обсяг торгів акціями був майже у 40 разів більший за середньоденний.

Ерік Трамп пояснив падіння тим, що інвестори, які в червні вклали 215 мільйонів доларів у приватне фінансування, вперше отримали можливість "зафіксувати прибуток", що й викликало високий рівень волатильності.

Ерік Трамп показав майнінг-ферму American Bitcoin у Техасі

Довідково

American Bitcoin займається майнінгом біткойнів (створенням нових монет) і утримує власний "стратегічний" резерв криптовалюти.

Ерік Трамп є співзасновником і головним стратегічним директором компанії, а Дональд Трамп-молодший - одним із перших інвесторів. Президент American Bitcoin Метт Прусак зазначив, що завершення періоду блокування акцій "впливає на те, хто може купувати або продавати, але не торкається активів компанії та щоденної роботи команди".

American Bitcoin є однією з декількох криптокомпаній, які підтримують сини Трампа. Зокрема, Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп також співзаснували World Liberty Financial, яка випустила мільярди власних токенів і вказує Дональда Трампа як співзасновника-емерита. Вартість її токена WLF за даними CoinMarketCap за рік упала на 86%.

Trump Media & Technology Group, яка керує соцмережею Truth Social і контролюється родиною президента, заявила цього року про плани залучити 1,5 мільярда доларів нового акціонерного капіталу та ще один мільярд через конвертовані облігації, щоб створити "біткоїн-скарбницю".

Акції TMTG впали майже на 70% від початку року. Папери інших так званих компаній із "біткоїн-резервами" також різко подешевшали останніми місяцями внаслідок масштабного розпродажу сотень цифрових активів.

Forbes: у сім'ї Трампа величезний фінансовий прибуток через рік після виборів-2024