Криптокомпания сыновей Трампа потеряла $1 млрд от стоимости

Акции американской компании American Bitcoin, специализирующейся на майнинге криптовалюты и имеющей поддержку Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа, потеряли почти 40% своей стоимости. Об этом пишет издание Financial Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что котировки American Bitcoin закрылись со снижением на 38,8%, что привело к потере около 1 миллиарда долларов рыночной капитализации. Данные Bloomberg показывают, что объем торгов акциями был почти в 40 раз больше среднедневного.

Эрик Трамп объяснил падение тем, что инвесторы, которые в июне вложили 215 миллионов долларов в частное финансирование, впервые получили возможность "зафиксировать прибыль", что и вызвало высокий уровень волатильности.

Эрик Трамп показал майнинг-ферму American Bitcoin в Техасе

Справка

American Bitcoin занимается майнингом биткойнов (созданием новых монет) и удерживает собственный "стратегический" резерв криптовалюты.

Эрик Трамп является соучредителем и главным стратегическим директором компании, а Дональд Трамп-младший - одним из первых инвесторов. Президент American Bitcoin Мэтт Прусак отметил, что завершение периода блокировки акций "влияет на то, кто может покупать или продавать, но не затрагивает активы компании и ежедневную работу команды".

American Bitcoin является одной из нескольких криптокомпаний, которые поддерживают сыновья Трампа. В частности, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп также соучредили World Liberty Financial, которая выпустила миллиарды собственных токенов и указывает Дональда Трампа как соучредителя-эмерита. Стоимость ее токена WLF по данным CoinMarketCap за год упала на 86%.

Trump Media & Technology Group, которая управляет соцсетью Truth Social и контролируется семьей президента, заявила в этом году о планах привлечь 1,5 миллиарда долларов нового акционерного капитала и еще один миллиард через конвертируемые облигации, чтобы создать "биткойн-сокровищницу".

Акции TMTG упали почти на 70% с начала года. Бумаги других так называемых компаний с "биткойн-резервами" также резко подешевели в последние месяцы в результате масштабной распродажи сотен цифровых активов.

Forbes: семья Трампа получила огромную финансовую прибыль через год после выборов-2024