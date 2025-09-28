Forbes: семья Трампа получила огромную финансовую прибыль через год после выборов-2024

Трампы не первые, кто использует президентский пост для улучшения финансовых показателей, — и во времена Никсона и Байдена перспектива повышения уровня бизнес-статуса учитывалась родственниками руководителей Белого дома. Впрочем, именно у Трампа это, вероятно, получается лучше всех. Сфера криптовалют является особенно прибыльной для семьи Трампа, но есть также деятельность в таких категориях, как недвижимость, и другие ниши.

Детали

Дональда Трампа и членов его семьи сопровождает, наверное, самый прибыльный год в жизни. От президентства представителя Республиканской партии, ближайшие родственники, включая сыновей Эрика, Дона-младшего и Бэррона, получают огромную финансовую прибыль.

С момента избрания Дональда Трампа в ноябре 2024 года президентом США, состояние его семьи удвоилось. По оценкам, сейчас они составляют десять миллиардов долларов США. Это почти вдвое больше, чем с начала прошлогодних выборов.

Президент США и его жена увеличили свое состояние, достигнув примерно 7,3 миллиарда долларов США

Основной источник обогащения - сфера криптовалют. По данным Forbes, жена Трампа Мелания увеличила состояние еще на 200 миллионов долларов за счет выпуска собственной криптовалюты "мемкойн", а также благодаря выступлениям, публикации книг.

Кроме того, в перечне доходов представителей семейства Трампа речь идет о доходе от консалтинга консервативных американских компаний и партнерства с иностранными компаниями, обладающими значительными денежными резервами.

Forbes пишет об успехах застройщика Джареда Кушнера и предпринимательницы Иванки Трамп.

Зять президента США Дональда Трампа основал частную инвестиционную компанию Affinity Partners и привлек 4,6 миллиарда долларов от инвесторов из Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Кушнер уже инвестировал более 2 миллиардов долларов в 22 компании. Сейчас компания оценивается в 215 миллионов долларов.

Частично благодаря финансовой мощи Affinity, а также благодаря 20%-ной доле в Kushner Companies, семейной компании недвижимости, оцениваемой в 560 миллионов долларов, состояние Кушнера пересекло миллиардный рубеж - пишет издание.

Стоимость недвижимости Кушнеров в Майами утроилась с момента ее приобретения в 2020 году и сейчас оценивается в 105 миллионов долларов.

Второй сын президента, Эрик Трамп, состояние которого тогда составляло всего около 40 миллионов долларов. По данным Forbes, большая часть его состояния связана с American Bitcoin, компанией по майнингу криптовалют, которую он основал в марте и вывел на биржу в начале сентября.

Его доля в 7,5% все еще стоит почти 500 миллионов долларов. Он также получил около 10% от продажи токенов World Liberty Financial.

Несколько о Дональде Трампе-младшем, который имеет меньшую долю в American Bitcoin и является соучредителем World Liberty. В августе Дон-младший и Эрик создали специализированную компанию по поглощению (SPAC) для поиска объектов для слияния в сфере технологий, здравоохранения и логистики. Он сотрудничал с венчурной фирмой 1789 Capital; также входит в совет директоров Public Square.

Состояние 19-летнего юноши достигло 500 миллионов долларов на сегодняшний день. Они выросли примерно с 50 миллионов долларов по состоянию на 2024 год. - говорится в материале.

Справочно

Отец президента США, Фред Трамп, разбогател, построив 20 000 квартир в Нью-Йорке. Дональд Трамп присоединился к компании в 1968 году. В 1982 году, когда он и его отец вместе вошли в первый список Forbes 400, но тогда их общее состояние составляло 200 миллионов долларов.

Дополнение

Трампы не первые, кто получает выгоду от президентства. Брат Джимми Картера, Билли, рекламировал пиво Billy Beer и брал деньги от ливийцев. Хантер Байден получил более миллиона долларов за определенную деятельность, рассказывает издание.

Напомним

